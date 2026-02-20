Розшук під час відстрочки - чи має громадянин відвідати ТЦК

Робота групи оповіщення ТЦК, затримання порушника. Колаж: Новини.LIVE

Подання військовозобов’язаного громадянина у розшук територіальним центром комплектування не завадить йому оформити відстрочку від мобілізації. При цьому для вирішення питання розшуку відвідувати ТЦК необов’язково.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Розшук громадянина з відстрочкою — що робити

Територіальний центр комплектування може оголосити того чи іншого військовозобов’язаного громадянина у розшук.

Рішення про розшук ухвалюється тоді, коли громадянин порушив правила військового обліку і відмовляється сплачувати штраф.

У випадку оголошення громадянина у розшук група оповіщення ТЦК може затримати його і за допомогою працівників поліції доставити в центр комплектування для з’ясування обставин і вирішення ситуації.

До юристів звернувся громадянин, який, перебуваючи у розшуку ТЦК, оформив на законних підставах відстрочку від мобілізації.

Чоловік поцікавився, чи потрібно йому для вирішення питання з розшуком, який, на думку самого громадянина є незаконним, відвідати територіальний центр комплектування.

Юрист Владислав Дерій пояснив, коментуючи ситуацію, що можна вирішити це питання і без візиту до ТЦК, дистанційно.

"Рекомендую Вам оскаржити незаконний розшук ТЦК спочатку в досудовому порядку (шляхом листування з ТЦК), а потім в судовому", — наголосив Дерій.

Як зняти розшук попри протидію ТЦК

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, як зняти свою персону з розшуку, навіть якщо ТЦК відмовляється це робити попри законність такої вимоги.

"У разі, коли ТЦК відмовить у вирішенні питання про зняття з розшуку, треба звернутися до адміністративного суду із позовною заявою та зобов’язати ТЦК видалити дані про порушення правил військового обліку з Реєстру", — наголосив Айвазян.

Адвокат додав, що станом на цю хвилину вже є позитивна судова практика у таких справах.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи може студент вступити до аспірантури, не дивлячись на те, що він перебуває у розшуку ТЦК.

Юристи запевнили, що сам факт розшуку жодним чином не може вплинути на процес вступу до аспірантури і отримання відстрочки на період навчання.

Додамо, ми повідомляли про те, як довго може тривати розшук територіальним центром комплектування порушника військового обліку.

Сам по собі розшук не може тривати вічно, але для того, аби цей процес припинився, громадянин самостійно має нагадати ТЦК про спливання термінів розшуку.