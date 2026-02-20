Должен ли гражданин с отсрочкой идти ТЦК для снятия розыска

Гражданин с острочкой — надо ли снимать розыск в ТЦК
Факт розыска военнообязанного гражданина не мешает ему оформить отсрочку от мобилизации. Для снятия розыска он может дистанционно решить этот вопрос с ТЦК.
Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".
Что делать гражданину с отсрочкой, если его объявии в розыск
Территориальный центр комплектования может объявить того или иного военнообязанного гражданина в розыск.
Решение о розыске принимается тогда, когда гражданин нарушил правила воинского учета и отказывается платить штраф.
В случае объявления гражданина в розыск группа оповещения ТЦК может задержать его и с помощью сотрудников полиции доставить в центр комплектования для выяснения обстоятельств и разрешения ситуации.
К юристам обратился гражданин, который, находясь в розыске ТЦК, оформил на законных основаниях отсрочку от мобилизации.
Мужчина поинтересовался, нужно ли ему для решения вопроса с розыском, который, по мнению самого гражданина является незаконным, посетить территориальный центр комплектования.
Юрист Владислав Дерий объяснил, комментируя ситуацию, что можно решить этот вопрос и без визита в ТЦК, дистанционно.
"Рекомендую Вам обжаловать незаконный розыск ТЦК сначала в досудебном порядке (путем переписки с ТЦК), а затем в судебном", — отметил Дерий.
ТЦК не снимает розыск — куда обращаться
Адвокат Юрий Айвазян объяснил, как снять свою персону с розыска, даже если ТЦК отказывается это делать, несмотря на законность такого требования.
"В случае, когда ТЦК откажет в решении вопроса о снятии с розыска, надо обратиться в административный суд с исковым заявлением и обязать ТЦК удалить данные о нарушении правил воинского учета из Реестра", — отметил Айвазян.
Адвокат добавил, что по состоянию на эту минуту уже есть положительная судебная практика по таким делам.
