Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Гражданин с острочкой — надо ли снимать розыск в ТЦК

Гражданин с острочкой — надо ли снимать розыск в ТЦК

Ua ru
Дата публикации 20 февраля 2026 06:30
Должен ли гражданин с отсрочкой идти ТЦК для снятия розыска
Работа группы оповещения ТЦК, задержание нарушителя. Коллаж: Новини.LIVE

Факт розыска военнообязанного гражданина не мешает ему оформить отсрочку от мобилизации. Для снятия розыска он может дистанционно решить этот вопрос с ТЦК.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Реклама
Читайте также:

Что делать гражданину с отсрочкой, если его объявии в розыск

Территориальный центр комплектования может объявить того или иного военнообязанного гражданина в розыск.

Решение о розыске принимается тогда, когда гражданин нарушил правила воинского учета и отказывается платить штраф.

В случае объявления гражданина в розыск группа оповещения ТЦК может задержать его и с помощью сотрудников полиции доставить в центр комплектования для выяснения обстоятельств и разрешения ситуации.

К юристам обратился гражданин, который, находясь в розыске ТЦК, оформил на законных основаниях отсрочку от мобилизации.

Мужчина поинтересовался, нужно ли ему для решения вопроса с розыском, который, по мнению самого гражданина является незаконным, посетить территориальный центр комплектования.

Юрист Владислав Дерий объяснил, комментируя ситуацию, что можно решить этот вопрос и без визита в ТЦК, дистанционно.

"Рекомендую Вам обжаловать незаконный розыск ТЦК сначала в досудебном порядке (путем переписки с ТЦК), а затем в судебном", — отметил Дерий.

ТЦК не снимает розыск — куда обращаться

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, как снять свою персону с розыска, даже если ТЦК отказывается это делать, несмотря на законность такого требования.

"В случае, когда ТЦК откажет в решении вопроса о снятии с розыска, надо обратиться в административный суд с исковым заявлением и обязать ТЦК удалить данные о нарушении правил воинского учета из Реестра", — отметил Айвазян.

Адвокат добавил, что по состоянию на эту минуту уже есть положительная судебная практика по таким делам.

Напомним, мы ранее писали о том, имеют ли право студенты на поступление в аспирантуру, если оны объявлены в розыск ТЦК.

Процесс обучения и отсрочки на весь период обучения никоим образом не связаны с нарушением правил воинского учета.

Добавим, мы сообщали о том, сколько может ТЦК разыскивать нарушителя правиол воинского учета.

Территориальный центр комплектования имеет ограниченное время на розыск нарушителя, после чего, согласно законодательству, розыск должен быть аннулирован.

мобилизация отсрочка ТЦК и СП военнообязанные розыск
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации