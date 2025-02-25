Відстрочка від мобілізації для студентів - хто повідомляє про вступ військовозобов'язаного до вишу

Українські студенти. Фото: ukranews.com

Українські студенти не мають обов’язку повідомляти територіальні центри комплектування про свій вступ до навчальних закладів. Це має зробити керівництво цих закладів, їх же можуть і покарати адміністративним штрафом за невчасне повідомлення.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який навчається у одному з вітчизняних навчальних закладів.

Громадянин поцікавився, чи не оштрафують його за те, що не повідомив ТЦК про вступ до вишу.

Адвокат Юрій Айвазян підкреслив, що студенту необов’язково з’являтися до територіального центру комплектування, навіть для оформлення відстрочки.

"Оформити відстрочку дійсно можете через "Резерв+", — наголосив юрист.

Хто має повідомляти ТЦК про нових студентів

Айвазян також додав, що зобов’язання повідомляти про вступ у студентів теж немає.

"Відповідно до Постанови КМУ №1487 "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів" учбовий заклад зобов'язаний повідомляти ТЦК про зарахування нових студентів", — підкреслив адвокат.

Юрій Айвазян додав, що керівника закладу якраз можуть притягти до адмінвідповідальності за неповідомлення ТЦК про нових студентів.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можуть студенти оформити відстрочку дистанційно, через "Резерв+".

Додамо, ми повідомляли про те, коли саме починає діяти відстрочка для студента.