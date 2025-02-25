Отсрочка от мобилизации для студентов - кто сообщает о поступлении военнообязанного в вуз

Украинские студенты. Фото: ukranews.com

Украинские студенты не обязаны сообщать территориальные центры комплектования о своем поступлении в учебные заведения. Это должно сделать руководство этих заведений, их же могут и наказать административным штрафом за несвоевременное сообщение.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратился военнообязанный гражданин, который учится в одном из отечественных учебных заведений.

Гражданин поинтересовался, не оштрафуют ли его за то, что не сообщил ТЦК о вступлении в вуз.

Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул, что студенту необязательно появляться в территориальный центр комплектования, даже для оформления отсрочки.

"Оформить отсрочку действительно можете через "Резерв+", — подчеркнул юрист.

Кто должен сообщать ТЦК о новых студентах

Айвазян также добавил, что обязательства сообщать о поступлении у студентов тоже нет.

"В соответствии с Постановлением КМУ №1487 "Об утверждении Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов" учебное заведение обязано сообщать ТЦК о зачислении новых студентов", — подчеркнул адвокат.

Юрий Айвазян добавил, что руководителя заведения как раз могут привлечь к админответственности за неуведомление ТЦК о новых студентах.

Напомним, мы ранее писали о том, могут ли студенты оформить отсрочку дистанционно, через "Резерв+".

Добавим, мы сообщали о том, когда именно начинает действовать отсрочка для студента.