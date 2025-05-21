Перешкоджання роботі ТЦК — на Волині судили вчителя і трьох безробітних

Суддівський молоток. Ілюстративне фото: Adobe Stock

У Володимирі Волинської області суд розглянув справу чотирьох місцевих мешканців, яких звинуватили у поширенні інформації, що перешкоджала діяльності працівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) і заважала мобілізаційним заходам. Серед фігурантів троє безробітних і вчитель місцевого ліцею.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду зазначено, що у 2023 році обвинувачені через телеграм-канал, який спершу функціонував як спільнота автолюбителів, почали публікувати інформацію про маршрути пересування мобілізаційних груп ТЦК у місті та районі.

Це створювало перешкоди в роботі Центрів комплектування, зокрема у сповіщенні призовників.

Під час досудового слідства усі четверо визнали свою провину та уклали угоди з обвинуваченням.

Рішення суду

Суд, розглянувши матеріали справи, врахував щире каяття підсудних та співпрацю зі слідством, тому призначене покарання — п’ять років позбавлення волі — було замінено на умовне, з іспитовим терміном у два роки.

Крім того, телефони, які були вилучені під час слідства, суд постановив повернути власникам.

Раніше у Вінницькій області чоловіка визнали винним в ухиленні від мобілізації під час воєнного стану та призначили покарання.

Також ми писали, що у Полтавській області чоловік не зʼявився до територіального центру комплектування після отримання повістки і отримав вирок суду.