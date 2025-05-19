На Рівненщині суд встав на сторону мобілізованого, який доглядав хвору матір

Судове засідання. Ілюстративне фото: pexels.com

У Рівненській області окружний суд розглянув позов чоловіка, який оскаржував свою мобілізацію. Позивач зазначав, що доглядав за своєю матір'ю, яка не могла самостійно пересуватися та потребувала постійного стороннього догляду, але його все одно мобілізували у ТЦК.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Як з'ясувалось на суді, позивач був зареєстрований на військовому обліку як не придатний до військової служби в мирний час та обмежено придатний у воєнний. Він особисто з'явився до ТЦК за повісткою, маючи при собі заяву про надання відстрочки від призову.

Попри подану заяву, чоловік був направлений на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), після якої отримав повістку на військову службу.

Рішення суду

Суд визнав незаконною мобілізацію чоловіка, оскільки ТЦК мав інформацію про подану ним заяву про відстрочку. Наказ начальника ТЦК щодо призову позивача був скасований як протиправний.

Однак суд відмовив у задоволенні інших позовних вимог, зокрема, про звільнення чоловіка з військової служби. Це пояснюється тим, що вимога про скасування наказу та звільнення з армії виходить за межі правовідносин між ТЦК та позивачем щодо порядку призову.

Нагадаємо, в Одеській області судили чоловіка, який відмовився йти до армії під час загальної мобілізації, посилаючись на релігійні переконання.

А у Харкові винесли вирок військовослужбовцю. Боєць не схотів виконати наказ про ротацію особового складу.