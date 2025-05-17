Скандали з ТЦК — у Вінниці працівник військкомату побив військовозобов'язаного

Працівник ТЦК з документами. Фото: "Главком"

У Вінницькому ТЦК почали службове розслідування інциденту за участі військовослужбовця та місцевого жителя. Конфлікт трапився на пункті попереднього збору, куди чоловіка доправили після проходження військово-лікарської комісії.

Про це повідомили у пресслужбі Вінницького обласного ТЦК та СП у суботу, 17 травня.

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Спочатку у соцмережах з'явилося повідомлення про те, що працівник військкомату нібито побив військовозобов’язаного.

Згодом у ТЦК підтвердили факт конфлікту, проте наголошують, що, за висновками медиків, жодних травм у чоловіка не зафіксовано. Зазначається, що громадянин перебував у розшуку за порушення правил військового обліку і був доправлений до медкомісії представниками поліції. Після огляду його спрямували до пункту збору для подальшого направлення до навчального центру, де й стався конфлікт.

"За цим фактом призначено службове розслідування щодо перевищення службових повноважень із застосуванням фізичної сили. Вінницький обласний ТЦК та СП повністю сприяє правоохоронним органам у розслідуванні інциденту, в установі будуть ухвалені всі необхідні кадрові рішення відповідно до чинного законодавства", — йдеться у повідомленні.

Також в установі наголосили, що військовий, причетний до інциденту, має бойовий досвід і в минулому зазнав поранень і контузій. У ТЦК підкреслили, що засуджують будь-які прояви насильства та перевищення повноважень, а діяльність установи має відбуватись виключно в межах правового поля.

Повідомлення Вінницького ТЦК у Facebook

Нагадаємо, в Одесі працівник ТЦК разом із товаришами, членами громадської організації, побив чоловіка.

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко подав до Кабінету Міністрів України звернення щодо зміни форми для ТЦК та СП.