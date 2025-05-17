Скандалы с ТЦК - в Виннице работник военкомата избил военнообязанного

Работник ТЦК с документами. Фото: "Главком"

В Винницком ТЦК начали служебное расследование инцидента с участием военнослужащего и местного жителя. Конфликт произошел на пункте предварительного сбора, куда мужчину доставили после прохождения военно-врачебной комиссии.

Об этом сообщили в пресс-службе Винницкого областного ТЦК и СП в субботу, 17 мая.

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Сначала в соцсетях появилось сообщение о том, что работник военкомата якобы избил военнообязанного.

Впоследствии в ТЦК подтвердили факт конфликта, однако отмечают, что, по заключению медиков, никаких травм у мужчины не зафиксировано. Отмечается, что гражданин находился в розыске за нарушение правил воинского учета и был доставлен в медкомиссию представителями полиции. После осмотра его направили в пункт сбора для дальнейшего направления в учебный центр, где и произошел конфликт.

"По данному факту назначено служебное расследование относительно превышения служебных полномочий с применением физической силы. Винницкий областной ТЦК и СП полностью способствует правоохранительным органам в расследовании инцидента, в учреждении будут приняты все необходимые кадровые решения в соответствии с действующим законодательством", — говорится в сообщении.

Также в учреждении отметили, что военный, причастный к инциденту, имеет боевой опыт и в прошлом получил ранения и контузии. В ТЦК подчеркнули, что осуждают любые проявления насилия и превышение полномочий, а деятельность учреждения должна происходить исключительно в рамках правового поля.

Сообщение Винницкого ТЦК в Facebook

Напомним, в Одессе работник ТЦК вместе с товарищами, членами общественной организации, избил мужчину.

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко подал в Кабинет Министров Украины обращение об изменении формы для ТЦК и СП.