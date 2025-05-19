На Ривненщине суд встал на сторону мобилизованного, который ухаживал за больной матерью

Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com

В Ровенской области окружной суд рассмотрел иск мужчины, который оспаривал свою мобилизацию. Истец отмечал, что ухаживал за своей матерью, которая не могла самостоятельно передвигаться и нуждалась в постоянном постороннем уходе, но его все равно мобилизовали в ТЦК.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Как выяснилось на суде, истец был зарегистрирован на воинском учете как не годный к военной службе в мирное время и ограниченно годный в военное. Он лично явился в ТЦК по повестке, имея при себе заявление о предоставлении отсрочки от призыва.

Несмотря на поданное заявление, мужчина был направлен на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК), после которой получил повестку на военную службу.

Решение суда

Суд признал незаконной мобилизацию мужчины, поскольку ТЦК имел информацию о поданном им заявлении об отсрочке. Приказ начальника ТЦК по призыву истца был отменен как противоправный.

Однако суд отказал в удовлетворении других исковых требований, в частности, об увольнении мужчины с военной службы. Это объясняется тем, что требование об отмене приказа и увольнении из армии выходит за пределы правоотношений между ТЦК и истцом о порядке призыва.

Напомним, в Одесской области судили мужчину, который отказался идти в армию во время всеобщей мобилизации, ссылаясь на религиозные убеждения.

А в Харькове вынесли приговор военнослужащему. Боец не захотел выполнить приказ о ротации личного состава.