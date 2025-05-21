Ухилився від мобілізації, бо не згодний з ВЛК — що вирішив суд

Працівники ТЦК та чоловік. Ілюстративне фото: Львівський ОТЦК

У Вінницькій області судили чоловіка, який ухилився від мобілізації. Він отримав три повістки, але не захотів проходити військову службу.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Протягом жовтня-листопада 2024 року чоловік отримав три повістки, однак не з'явився до ТЦК. Він зазначив, що не згодний з висновком ВЛК щодо його придатності до військової служби.

За словами чоловіка, він має захворювання, а комісія "не провела ретельне дослідження". Водночас він не оскаржував висновок ВЛК, а на стаціонарному лікуванні перебував ще понад 10 років тому після того, як зламав ногу.

Під час суду обвинувачений визнав свою провину та просив не карати суворо, запропонувавши добровільно піти на військову службу.

Відомо, що раніше чоловік мав судимість, а після того одружився з жінкою, що має чотирьох дітей. Водночас суд не встановив, що вони перебувають під опікою чоловіка, оскільки той ніде не працює.

Рішення суду

Чоловіка визнали винним в ухиленні від мобілізації під час воєнного стану та призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Львові судили чоловіка, який дав хабар працівникам МСЕК.

А на Полтавщині чоловік не пішов до ТЦК, бо у нього згорів будинок. Йому призначили один рік іспитового терміну.