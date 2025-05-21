Уклонился от мобилизации, потому что не согласен с ВВК - что решил суд

Работники ТЦК и мужчина. Иллюстративное фото: Львовский ОТЦК

В Винницкой области судили мужчину, который уклонился от мобилизации. Он получил три повестки, но не захотел проходить военную службу.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В течение октября-ноября 2024 года мужчина получил три повестки, однако не явился в ТЦК. Он отметил, что не согласен с заключением ВВК относительно его пригодности к военной службе.

По словам мужчины, он имеет заболевания, а комиссия "не провела тщательное исследование". В то же время он не оспаривал заключение ВВК, а на стационарном лечении находился еще более 10 лет назад после того, как сломал ногу.

Во время суда обвиняемый признал свою вину и просил не наказывать строго, предложив добровольно пойти на военную службу.

Известно, что ранее мужчина имел судимость, а после того женился на женщине, имеющей четырех детей. В то же время суд не установил, что они находятся под опекой мужчины, поскольку тот нигде не работает.

Решение суда

Мужчину признали виновным в уклонении от мобилизации во время военного положения и назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, во Львове судили мужчину, который дал взятку работникам МСЭК.

А на Полтавщине мужчина не пошел в ТЦК, потому что у него сгорел дом. Ему назначили один год испытательного срока.