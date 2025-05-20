На Полтавщині чоловік не пішов до ТЦК через складні життєві обставини

Чоловік у ТЦК. Фото ілюстративне: УНІАН

У Полтавській області чоловік не зʼявився до територіального центру комплектування після отримання повістки. Він пояснив, що у нього згорів будинок, померли близькі та він має складне матеріальне становище.

Про це йдеться у судовому вироку, який опублікували в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Уродженець села Піски Миргородського району 21 січня отримав повістку та пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним. Тоді ж йому вручили під розписку бойову повістку на відправлення до військової частини 24 січня, однак в той день до ТЦК чоловік не прийшов.

Під час судового засідання він визнав свою провину. Чоловік зазначив, що через особисті труднощі не усвідомлював покладену на нього відповідальність. Житель Полтавщини пояснив свої дії низкою складних обставин — втратою близьких, проблемами зі здоров’ям, скрутним матеріальним становищем, пожежею, унаслідок якої згорів будинок, а також тим, що його родина перебуває за кордоном.

Водночас він зазначив, що допомагав ЗСУ як фізично, так і матеріально. У вчиненому щиро розкаюється.

Що вирішив суд

Чоловіка визнали винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації та призначили позбавлення волі на три роки.

Однак звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на один рік.

Нагадаємо, в Одеській області чоловік проігнорував повістку. Його засудили до сплати 6 800 гривень штрафу.

А на Рівненщині чоловік, що доглядав за своєю матір'ю, отримав повістку. Він вирішив оскаржити мобілізацію в суді.