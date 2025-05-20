На Полтавщине мужчина не пошел в ТЦК из-за сложных жизненных обстоятельств

Мужчина в ТЦК. Фото иллюстративное: УНИАН

В Полтавской области мужчина не явился в территориальный центр комплектования после получения повестки. Он объяснил, что у него сгорел дом, умерли близкие и сложное материальное положение.

Об этом говорится в судебном приговоре, который опубликовали в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Уроженец села Пески Миргородского района 21 января получил повестку и прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным. Тогда же ему вручили под расписку боевую повестку на отправку в воинскую часть 24 января, однако в тот день в ТЦК мужчина не пришел.

Во время судебного заседания он признал свою вину. Мужчина отметил, что из-за личных трудностей не осознавал возложенную на него ответственность. Житель Полтавщины объяснил свои действия рядом сложных обстоятельств — потерей близких, проблемами со здоровьем, трудным материальным положением, пожаром, в результате которого сгорел дом, а также тем, что его семья находится за границей.

В то же время он отметил, что помогал ВСУ как физически, так и материально. В содеянном искренне раскаивается.

Что решил суд

Мужчину признали виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации и назначили лишение свободы на три года.

Однако освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

Напомним, в Одесской области мужчина проигнорировал повестку. Его приговорили к уплате 6 800 гривен штрафа.

А в Ровенской области мужчина, который ухаживал за своей матерью, получил повестку. Он решил обжаловать мобилизацию в суде.