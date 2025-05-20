На Одещині суд покарав чоловіка, який проігнорував повістку

Працівники ТЦК перевіряють документи. Ілюстративне фото: Суспільне

В Одеській області чоловікові вручили повістку, однак він проігнорував її. Відтак, за ухилення від мобілізації суд покарав жителя Одещини.

Про це йдеться у вироку Ананьївського районного суду Одеської області.

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За даними суду, мешканець села Одаї Ширяївського району Одеської області проігнорував повістку, яку йому вручили у відділку поліції. За це його притягнули до кримінальної відповідальності.

Зазначається, що фігуранта зупинили на вулиці правоохоронці. Перевіривши документи чоловіка, з'ясувалося, що він не перебуває на військовому обліку.

З огляду на це, військовозобов'язаного направили до відділку поліції. Там йому вручили повістку, згідно з якою потрібно було прийти до ТЦК і пройти ВЛК. Однак до військкомату житель Одещини так і не з'явився.

Під час судового засідання чоловік повністю визнав свою провину. Його засудили до сплати 6 800 гривень штрафу. Проте впродовж 30 днів від дня проголошення судового рішення вирок можна оскаржити, подавши апеляцію.

Зазначимо, що у Харкові чоловік покінчив життя самогубством на території територіального центру комплектування.

Крім того, у Миколаївській області чоловік після вручення повістки порізав вени.