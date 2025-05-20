В Одесской области суд наказал мужчину, который проигнорировал повестку

Работники ТЦК проверяют документы. Иллюстративное фото: Суспільне

В Одесской области мужчине вручили повестку, однако он проигнорировал ее. Следовательно, за уклонение от мобилизации суд наказал жителя Одесской области.

Об этом говорится в приговоре Ананьевского районного суда Одесской области.

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По данным суда, житель села Одаи Ширяевского района Одесской области проигнорировал повестку, которую ему вручили в отделении полиции. За это его привлекли к уголовной ответственности.

Отмечается, что фигуранта остановили на улице правоохранители. Проверив документы мужчины, выяснилось, что он не состоит на воинском учете.

Учитывая это, военнообязанного направили в отделение полиции. Там ему вручили повестку, согласно которой нужно было прийти в ТЦК и пройти ВВК. Однако в военкомат житель Одесской области так и не явился.

Во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину. Его приговорили к уплате 6 800 гривен штрафа. Однако в течение 30 дней со дня провозглашения судебного решения приговор можно обжаловать, подав апелляцию.

Отметим, что в Харькове мужчина покончил жизнь самоубийством на территории территориального центра комплектования.

Кроме того, в Николаевской области мужчина после вручения повестки порезал вены.