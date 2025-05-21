Препятствование работе ТЦК — на Волыни судили учителя и трех безработных

Судейский молоток. Иллюстративное фото: Adobe Stock

Во Владимире Волынской области суд рассмотрел дело четырех местных жителей, которых обвинили в распространении информации, препятствовавшей деятельности работников Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) и мешавшей мобилизационным мероприятиям. Среди фигурантов трое безработных и учитель местного лицея.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что в 2023 году обвиняемые через телеграм-канал, который сначала функционировал как сообщество автолюбителей, начали публиковать информацию о маршрутах передвижения мобилизационных групп ТЦК в городе и районе.

Это создавало препятствия в работе Центров комплектования, в частности в оповещении призывников.

Во время досудебного следствия все четверо признали свою вину и заключили соглашения с обвинением.

Решение суда

Суд, рассмотрев материалы дела, учел искреннее раскаяние подсудимых и сотрудничество со следствием, поэтому назначенное наказание — пять лет лишения свободы — было заменено на условное, с испытательным сроком в два года.

Кроме того, телефоны, которые были изъяты в ходе следствия, суд постановил вернуть владельцам.

Ранее в Винницкой области мужчину признали виновным в уклонении от мобилизации во время военного положения и назначили наказание.

Также мы писали, что в Полтавской области мужчина не явился в территориальный центр комплектования после получения повестки и получил приговор суда.