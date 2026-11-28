Український депутат Руслан Горбенко. Фото: YouTube

В Україні почнуть звіряти відомості про чоловіків віком від 17 до 60 років, що містяться в державних базах даних. Кабінет міністрів ухвалив рішення організувати обмін інформацією між Державною міграційною службою та Міністерством оборони. Отримані відомості порівняють із даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг».

Цілі цього заходу для "ТСН" прокоментував народний депутат Руслан Горбенко, повідомляють Новини.LIVE.

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У рамках цієї процедури міграційна служба передасть Міноборони інформацію з власної відомчої системи та Єдиного державного демографічного реєстру. Звірка охоплюватиме персональні та паспортні відомості, дані про громадянство, дату та місце народження, адресу проживання, а також податковий номер та унікальний номер запису в демографічному реєстрі. До переліку інформації, що підлягає перевірці, включені й цифрові зображення осіб.

Як відбуватиметься звірка даних

На передачу інформації відведено 30 календарних днів з дня набрання постановою чинності. Після цього Міністерство оборони проведе зіставлення отриманих відомостей із записами в "Оберіг". На актуалізацію інформації в реєстрі передбачено до 120 календарних днів після завершення верифікації. Зміни можна буде вносити як автоматично, так і вручну.

Які категорії можуть опинитися в центрі уваги

Народний депутат Руслан Горбенко, коментуючи рішення уряду, заявив, що перевірка пов’язана, зокрема, з потребами оборони та завданнями на 2027 рік. Серед категорій, на які, на його думку, можуть звернути увагу, він назвав чоловіків, які не з’явилися за повістками або не оновили облікові дані, громадян, які отримали інвалідність під час війни не внаслідок бойових дій, а також студентів старше 25 років. У самій постанові окремого переліку таких груп немає: передбачена перевірка відомостей про всіх чоловіків зазначеної вікової категорії.

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Чи означає це нові правила мобілізації

Перевірка державних баз даних не є рівнозначною автоматичному призову, врученню повістки або доставці особи до ТЦК. Постанова регулює міжвідомчий обмін інформацією та порядок актуалізації записів у військовому реєстрі. Підстави для мобілізації та проведення відповідних заходів, як і раніше, визначаються чинним законодавством.

У Міноборони необхідність додаткової звірки пояснювали обмеженнями системи електронної взаємодії державних реєстрів "Трембіта", яка не дозволяє повною мірою забезпечити оновлення необхідних відомостей.

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