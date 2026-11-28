Украинский депутат Руслан Горбенко. Фото: YouTube

В Украине начнут сверять сведения о мужчинах в возрасте от 17 до 60 лет, содержащиеся в государственных базах данных. Кабинет министров принял решение организовать обмен информацией между Государственной миграционной службой и Министерством обороны. Полученные сведения сравнят с данными Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг".

Цели этого мероприятия для "ТСН" прокомментировал нардеп Руслан Горбенко, сообщают Новини.LIVE.

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В рамках процедуры миграционная служба передаст Минобороны информацию из собственной ведомственной системы и Единого государственного демографического реестра. Сверка затронет персональные и паспортные сведения, данные о гражданстве, дате и месте рождения, адресе проживания, а также налоговый номер и уникальный номер записи в демографическом реестре. В перечень информации, подлежащей проверке, включены и цифровые изображения лиц.

Как будет проходить сверка данных

На передачу информации отведено 30 календарных дней со дня вступления постановления в силу. После этого Министерство обороны проведет сопоставление полученных сведений с записями в "Оберіг". На актуализацию информации в реестре предусмотрено до 120 календарных дней после завершения верификации. Изменения смогут вносить как автоматически, так и вручную.

Какие категории могут оказаться в центре внимания

Народный депутат Руслан Горбенко, комментируя решение правительства, заявил, что проверка связана в том числе с потребностями обороны и задачами на 2027 год. Среди категорий, на которые, по его мнению, могут обратить внимание, он назвал мужчин, не явившихся по повесткам или не обновивших учетные данные, граждан, получивших инвалидность во время войны не вследствие боевых действий, а также студентов старше 25 лет. В самом постановлении отдельного перечня таких групп нет: предусмотрена проверка сведений обо всех мужчинах указанной возрастной категории.

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Означает ли это новые правила мобилизации

Проверка государственных баз не равнозначна автоматическому призыву, вручению повестки или доставлению человека в ТЦК. Постановление регулирует межведомственный обмен информацией и порядок актуализации записей в военном реестре. Основания для мобилизации и проведения соответствующих мероприятий по-прежнему определяются действующим законодательством.

В Минобороны необходимость дополнительной сверки объясняли ограничениями системы электронного взаимодействия государственных реестров "Трембита", которая не позволяет в полной мере обеспечить обновление необходимых сведений.

Напомним, Новини.LIVE сообщали, что важно сделать в случае, когда сотрудник ТЦК звонит родственнику украинца, находящегося в розыске из-за мобилизации.

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