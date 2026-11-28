Проверка документов на блокпосте. Фото: Getty Images

Во время проверки военно-учетных документов отсутствие сведений о медицинском осмотре в приложении "Резерв+" не означает автоматического нарушения со стороны гражданина. Электронный документ с действующим QR-кодом остается действительным и без такой отметки. Однако в отдельных ситуациях военнообязанному все же необходимо пройти военно-врачебную комиссию.

Это касается и некоторых категорий граждан, имеющих отсрочку или бронирование, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на юриста Юрия Айвазяна.

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Когда отсутствие отметки не имеет значения

Юридическая сила электронного военно-учетного документа не зависит от наличия в нем записи о прохождении ВВК. Главным условием является актуальность документа и возможность проверить его с помощью QR-кода. Сведения о медицинском освидетельствовании отображаются в "Резерв+" на основании информации из реестра "Оберіг". Если соответствующая запись отсутствует, это само по себе не свидетельствует об уклонении от комиссии.

При проверке документов на блокпосту отсутствие отметки о ВВК не может рассматриваться как самостоятельное основание для принудительного доставления в ТЦК. Если необходимость такого действия объясняют именно отсутствием записи в приложении, гражданин вправе попросить разъяснить правовые основания. При этом повестка, неявка по надлежащему вызову или пребывание в розыске являются отдельными обстоятельствами и оцениваются по установленным правилам.

В каких случаях бронирование не освобождает от ВВК

Согласно действующему порядку, военнообязанных с оформленной отсрочкой, в том числе забронированных работников, по общему правилу не направляют на медицинское освидетельствование. Вместе с тем предусмотрены исключения. Пройти комиссию могут обязать граждан, которые:

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поступают на военную службу по контракту;

ранее получили статус ограниченно годных, но не прошли повторное освидетельствование в установленный срок;

самостоятельно выразили желание пройти медицинский осмотр.

Для бывших ограниченно годных срок повторного освидетельствования был установлен до 5 июня 2025 года. Это требование не распространяется на людей, признанных лицами с инвалидностью. При решении вопроса о направлении на ВВК необходимо учитывать не только наличие бронирования, но и предыдущий статус военнообязанного.

Прекращается ли бронь после медицинского осмотра

Прохождение ВВК само по себе не отменяет действующую отсрочку и не означает автоматического призыва на военную службу. Заключение комиссии о годности и наличие бронирования регулируются разными нормами законодательства.

Даже положительный для службы вывод медиков не прекращает бронь автоматически: для этого должны существовать отдельные предусмотренные законом основания.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что делать, когда представители ТЦК и СП звонят родственникам военнообязанного гражданина с целью установить его место пребывания.

Также Новини.LIVE сообщали, что в суде рассмотрели вариант, можно ли обжаловать решения по семейным делам, если они могут повлиять на получение отцом отсрочки от мобилизации.