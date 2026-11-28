Перевірка документів на блокпості. Фото: Getty Images

Під час перевірки військово-облікових документів відсутність відомостей про медичний огляд у додатку "Резерв+" не означає автоматичного порушення з боку громадянина. Електронний документ із чинним QR-кодом залишається дійсним і без такої відмітки. Однак в окремих ситуаціях військовозобов’язаному все ж необхідно пройти військово-лікарську комісію.

Це стосується й деяких категорій громадян, які мають відстрочку або бронювання, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на юриста Юрія Айвазяна.

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Коли відсутність відмітки не має значення

Юридична сила електронного військово-облікового документа не залежить від наявності в ньому запису про проходження ВЛК. Головною умовою є актуальність документа та можливість перевірити його за допомогою QR-коду. Відомості про медичне обстеження відображаються в "Резерв+" на підставі інформації з реєстру "Оберіг". Якщо відповідний запис відсутній, це саме по собі не свідчить про ухилення від комісії.

Під час перевірки документів на блокпосту відсутність відмітки про ВЛК не може розглядатися як самостійна підстава для примусового доставки до ТЦК. Якщо необхідність такого заходу пояснюють саме відсутністю запису в додатку, громадянин має право попросити роз’яснити правові підстави. При цьому повістка, неявка за належним викликом або перебування в розшуку є окремими обставинами й оцінюються за встановленими правилами.

У яких випадках бронювання не звільняє від ВЛК

Згідно з чинним порядком, військовозобов’язаних з оформленим відстроченням, у тому числі заброньованих працівників, за загальним правилом не направляють на медичний огляд. Разом з тим передбачені винятки. Пройти комісію можуть зобов’язати громадян, які:

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вступають на військову службу за контрактом;

раніше отримали статус обмежено придатних, але не пройшли повторний огляд у встановлений термін;

самостійно висловили бажання пройти медичний огляд.

Для колишніх осіб з обмеженою придатністю термін повторного огляду було встановлено до 5 червня 2025 року. Ця вимога не поширюється на осіб, визнаних інвалідами. При вирішенні питання про направлення до ВВК необхідно враховувати не тільки наявність бронювання, але й попередній статус військовозобов’язаного.

Чи припиняється бронь після медичного огляду

Проходження ВЛК саме по собі не скасовує чинну відстрочку і не означає автоматичного призову на військову службу. Висновок комісії про придатність та наявність бронювання регулюються різними нормами законодавства.

Навіть позитивний для служби висновок медиків не припиняє бронь автоматично: для цього повинні існувати окремі передбачені законом підстави.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що робити, коли представники ТЦК та СП телефонують родичам військовозобов’язаного громадянина з метою встановити його місцеперебування.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в суді розглянули питання, чи можна оскаржити рішення у сімейних справах, якщо вони можуть вплинути на отримання батьком відстрочки від мобілізації.