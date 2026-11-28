Український військовослужбовець у тилу. Фото: Getty Images

Оформлення відстрочки від мобілізації для догляду за батьками вимагає підтвердження не лише стану здоров’я близької людини, а й самого факту постійного догляду. При цьому перелік необхідних документів залежить від підстави, на яку посилається заявник. У законодавстві передбачено кілька окремих категорій, і вимоги до них відрізняються.

Наявність у батьків проблем зі здоров’ям сама по собі ще не гарантує надання відстрочки, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на постанову Кабміну України.

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Які документи підтверджують необхідність догляду

Однією з основних умов є медичний висновок про те, що людина потребує постійного догляду. Таке рішення може бути оформлене лікарсько-консультативною комісією. Крім медичного документа, необхідно підтвердити родинні стосунки з людиною, за якою здійснюється догляд.

Залежно від ситуації можуть знадобитися:

висновок лікарсько-консультативної комісії про необхідність постійного догляду;

документи, що підтверджують родинні зв’язки;

довідка або інші документи про призначення компенсації за догляд, якщо вона виплачується;

акт про встановлення факту здійснення постійного догляду, якщо компенсація не оформлювалася.

Чому важливо враховувати підставу для відстрочки

Окремі правила діють для тих, хто доглядає за батьками з інвалідністю I або II групи. У такому випадку законодавство передбачає додаткові умови, зокрема необхідність підтвердити відсутність інших осіб, які не є військовозобов’язаними та згідно із законом повинні утримувати такого батька чи матір. Однак автоматично поширювати цю вимогу на всі випадки догляду за батьками не можна: для різних підстав передбачені різні умови.

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Якщо особа не отримує компенсацію за догляд, факт постійного догляду може встановлюватися спеціальною комісією при місцевому органі влади. Розгляд такого звернення займає до 10 календарних днів. Окрему категорію становлять громадяни, які є опікунами осіб, визнаних судом недієздатними: для підтвердження підстави їм необхідно надати відповідні судові документи та рішення про призначення опікуном.

Як подати заяву та скільки чекати на рішення

Заяви на оформлення відстрочки приймаються через передбачені державою канали, зокрема центри надання адміністративних послуг, а для окремих категорій доступне оформлення через додаток "Резерв+".

Після подання документів уповноважений орган розглядає звернення, як правило, протягом семи робочих днів. Якщо для перевірки необхідні додаткові запити до державних установ, термін може збільшитися, але не повинен перевищувати 15 робочих днів.

Раніше Новини.LIVE писали про те, чому військовослужбовців після повернення з СЗЧ не мають права відразу ж відправляти на виконання бойових завдань.

Також Новини.LIVE нагадували, що суд дав відповідь на питання про те, чи можуть ТЦК втручатися в сімейні суперечки громадян і впливати на надання відстрочок у зв’язку з вихованням дітей.