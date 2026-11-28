Український військовослужбовець із дитиною. Фото: Getty Images

Верховний Суд України розглядає питання про те, чи мають право територіальні центри комплектування оскаржувати рішення у сімейних справах, якщо вони можуть вплинути на отримання батьком відстрочки від мобілізації. Йдеться про спори, в яких батьки після розлучення визначають місце проживання дитини та встановлюють факт її самостійного виховання одним із них. Раніше суд допускав участь ТЦК у таких процесах, навіть якщо центр не був стороною сімейного спору.

Тепер одна з колегій Верховного Суду засумнівалася в обґрунтованості такого підходу та передала питання на розгляд Об’єднаної палати Касаційного цивільного суду, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

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Чому виник спір щодо повноважень ТЦК

Справа №725/8568/25 стосується визначення місця проживання дитини та встановлення обставин її виховання після розлучення батьків. 12 серпня 2026 року Третя судова палата Касаційного цивільного суду передала справу Об’єднаній палаті, запропонувавши переглянути раніше сформовану практику.

Судді звернули увагу на те, що ТЦК не є учасником сімейних відносин і безпосередньо не вирішує питання проживання, утримання чи виховання дітей. Можливе отримання одним із батьків відстрочки від мобілізації, на думку колегії, саме по собі не означає, що територіальний центр набуває права втручатися у приватний сімейний спір.

Яку позицію Верховний Суд застосовував раніше

У попередніх рішеннях Верховний Суд визнавав за ТЦК право оскаржувати судові акти, якщо встановлення факту самостійного виховання дитини могло вплинути на надання відстрочки від мобілізації або звільнення від військової служби. Такий підхід, зокрема, відображено в постановах у справах № 725/9013/25 та № 725/5985/25. При цьому суди окремо зазначали: проживання дитини з батьком ще не доводить, що той виховує її самостійно. Для підтвердження цієї обставини необхідно дослідити фактичну участь другого з батьків у житті дитини та наявність передбачених законом підстав для обмеження або припинення його батьківських прав.

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Чому питання передали на розгляд Об’єднаної палати

Колегія, яка розглядає справу № 725/8568/25, поставила під сумнів можливість оскарження сімейних рішень державним органом лише на підставі передбачуваних наслідків для мобілізації. У судовому рішенні наголошується на ризику непропорційного втручання у приватне та сімейне життя, захищене статтею 8 Європейської конвенції з прав людини.

Об’єднана палата прийняла справу до розгляду 7 вересня 2026 року. До формування нового правового висновку колишня судова практика залишається актуальною, тому говорити про те, що ТЦК уже втратили право подавати такі апеляції, підстав немає.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про те, чому військовослужбовців, які повернулися до частин після СЗЧ, не відразу відправляють на виконання бойових завдань.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, як громадяни, які підлягають військовій службі, можуть захистити свої права, якщо ТЦК відмовляється зняти їх з розшуку після сплати штрафу.