Українські військовослужбовці після повернення з позиції. Фото: Getty Images

Повернення військовослужбовця після самовільного залишення частини не означає, що він одразу може приступити до виконання бойових завдань. Для відновлення служби необхідно пройти встановлену процедуру оформлення та отримати відповідний наказ командира. До цього залучати таку особу до виконання службових обов’язків не можна.

У Міністерстві оборони України нагадали командирам про необхідність дотримання цих вимог, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Полтавський ТЦК та СП.

Реклама

Одного повернення до частини недостатньо

Насамперед йдеться про військовослужбовців, чия служба була призупинена після самовільного залишення частини або дезертирства. Це стосується, зокрема, тих, хто самовільно залишив військову частину до 10 травня 2025 року, а згодом вирішив повернутися до служби. Сама поява людини в розташуванні підрозділу не відновлює її колишній правовий статус. Для цього необхідно офіційно оформити продовження військової служби.

Які умови потрібно виконати перед відправленням на завдання

Додаткові вимоги передбачені змінами, внесеними наказом Міноборони № 325. Згідно з роз’ясненням відомства від 5 листопада 2026 року, військовослужбовця, який добровільно повернувся після СЗЧ або дезертирства, можна залучати до бойових, спеціальних і розвідувальних завдань лише після його зарахування до списків особового складу військової частини та постановки на всі види забезпечення. До завершення цих процедур командування не повинно віддавати йому розпорядження щодо виконання таких завдань.

Реклама

Коли відновлюють виплати та гарантії

Відновлення грошового забезпечення та інших видів забезпечення також вимагає належного оформлення наказами командира. Після продовження служби військовослужбовцю відновлюють передбачені законом виплати, соціальні гарантії та пільги. При цьому період самовільної відсутності не зараховується до строку військової служби, вислуги у військовому званні та стажу, що враховується для окремих надбавок і пенсійних виплат.

Читайте також:

Куди звертатися у разі порушення порядку

Якщо військовослужбовця з призупиненою службою залучають до виконання завдань без необхідного оформлення, він може звернутися до Головного управління захисту прав військовослужбовців Міністерства оборони. Для цього передбачена електронна адреса: mpd@mod.gov.ua.

Реклама

У відомстві наголошують, що командири всіх рівнів повинні дотримуватися встановленого порядку, а повернення після СЗЧ не є підставою для негайного залучення особи до бойових завдань.

Нагадаємо, Новини.LIVE пояснювали, коли в Україні можуть знизити мобілізаційний вік, а також що про це кажуть юристи.

Реклама

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що вже з 20 грудня підприємствам енергетичної галузі доведеться перевірити, чи відповідає кількість заброньованих працівників встановленим критеріям.