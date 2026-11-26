Украинские военнослужащие после возвращения с позиции. Фото: Getty Images

Возвращение военнослужащего после самовольного оставления части не означает, что он сразу может приступить к выполнению боевых задач. Для возобновления службы необходимо пройти установленную процедуру оформления и получить соответствующий приказ командира. До этого привлекать такого человека к выполнению служебных обязанностей нельзя.

В Министерстве обороны Украины напомнили командирам о необходимости соблюдать эти требования, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Полтавский ТЦК и СП.

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Одного возвращения в часть недостаточно

В первую очередь речь идет о военнослужащих, чья служба была приостановлена после СОЧ или дезертирства. Это касается, в частности, тех, кто самовольно покинул воинскую часть до 10 мая 2025 года, а впоследствии решил вернуться к службе. Само появление человека в расположении подразделения не восстанавливает его прежний правовой статус. Для этого необходимо официально оформить продолжение военной службы.

Какие условия нужно выполнить перед отправкой на задания

Дополнительные требования предусмотрены изменениями, внесенными приказом Минобороны №325. Согласно разъяснению ведомства от 5 ноября 2026 года, военнослужащего, добровольно вернувшегося после СОЧ или дезертирства, можно привлекать к боевым, специальным и разведывательным задачам только после его зачисления в списки личного состава воинской части и постановки на все виды обеспечения. До завершения этих процедур командование не должно отдавать ему распоряжения о выполнении таких задач.

Когда восстанавливают выплаты и гарантии

Возобновление денежного довольствия и других видов обеспечения также требует надлежащего оформления приказами командира. После продолжения службы военнослужащему восстанавливают предусмотренные законом выплаты, социальные гарантии и льготы. При этом период самовольного отсутствия не засчитывается в срок военной службы, выслугу в воинском звании и стаж, учитываемый для отдельных надбавок и пенсионных выплат.

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Куда обращаться при нарушении порядка

Если военнослужащего с приостановленной службой привлекают к выполнению задач без необходимого оформления, он может обратиться в Главное управление защиты прав военнослужащих Министерства обороны. Для этого предусмотрен электронный адрес: mpd@mod.gov.ua.

В ведомстве подчеркивают, что командиры всех уровней должны соблюдать установленный порядок, а возвращение после СОЧ не является основанием для немедленного привлечения человека к боевым задачам.

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