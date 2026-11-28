Украинский военнослужащий с ребенком. Фото: Getty Images

Верховный Суд Украины рассматривает вопрос о том, вправе ли территориальные центры комплектования обжаловать решения по семейным делам, если они могут повлиять на получение отцом отсрочки от мобилизации. Речь идет о спорах, в которых родители после развода определяют место проживания ребенка и устанавливают факт его самостоятельного воспитания одним из них. Ранее суд допускал участие ТЦК в таких процессах, даже если центр не был стороной семейного спора.

Теперь одна из коллегий Верховного Суда усомнилась в обоснованности такого подхода и передала вопрос на рассмотрение Объединенной палаты Кассационного гражданского суда, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

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Почему возник спор о полномочиях ТЦК

Дело №725/8568/25 касается определения места проживания ребенка и установления обстоятельств его воспитания после развода родителей. 12 августа 2026 года Третья судебная палата Кассационного гражданского суда передала дело Объединенной палате, предложив пересмотреть ранее сформированную практику.

Судьи обратили внимание, что ТЦК не является участником семейных отношений и непосредственно не решает вопросы проживания, содержания или воспитания детей. Возможное получение одним из родителей отсрочки от мобилизации, по мнению коллегии, само по себе не означает, что территориальный центр приобретает право вмешиваться в частный семейный спор.

Какую позицию Верховный Суд применял раньше

В предыдущих решениях Верховный Суд признавал за ТЦК право обжаловать судебные акты, если установление факта самостоятельного воспитания ребенка могло повлиять на предоставление отсрочки от мобилизации или освобождение от военной службы. Такой подход, в частности, отражен в постановлениях по делам №725/9013/25 и №725/5985/25. При этом суды отдельно указывали: проживание ребенка с отцом еще не доказывает, что тот воспитывает его самостоятельно. Для подтверждения этого обстоятельства необходимо исследовать фактическое участие второго родителя в жизни ребенка и наличие предусмотренных законом оснований для ограничения или прекращения его родительских прав.

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Почему вопрос передали на рассмотрение Объединенной палаты

Коллегия, рассматривающая дело №725/8568/25, поставила под сомнение возможность обжалования семейных решений государственным органом лишь на основании предполагаемых последствий для мобилизации. В судебном определении отмечается риск непропорционального вмешательства в частную и семейную жизнь, защищенную статьей 8 Европейской конвенции по правам человека.

Объединенная палата приняла дело к рассмотрению 7 сентября 2026 года. До формирования нового правового вывода прежняя судебная практика остается значимой, поэтому говорить о том, что ТЦК уже лишились права подавать такие апелляции, оснований нет.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, почему военнослужащих, которые вернулись в части после СОЧ, не сразу отправляют на выполнение боевых заданий.

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