Военный разговаривает по телефону. Иллюстративное фото: grantcoursey.com

Во время мобилизации в Украине представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) могут обращаться к членам семей военнообязанных. Однако закон не обязывает родственников сообщать, где находится мужчина, или обеспечивать его явку в военкомат.

Об этом сообщила Судебно-юридическая газета, передают Новини.LIVE.

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Имеют ли право сотрудники ТЦК звонить родственникам военнообязанных

Украинское законодательство не запрещает представителям ТЦК общаться с женами, родителями и другими родственниками военнообязанных. Однако отдельной процедуры оповещения мужчин через членов их семей не существует.

В соответствии со статьей 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", военнообязанные должны лично выполнять свои обязанности.

Члены семьи могут отказаться сообщать номер телефона мужа, его адрес или место работы. Исключением являются случаи, когда человек несет соответствующие обязанности по закону, например, в силу занимаемой должности.

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Сотрудники ТЦК также должны соблюдать законодательство о защите персональных данных. Они могут собирать и использовать информацию без согласия человека только при наличии законных оснований.

Считается ли звонок ТЦК родственникам вручением повестки

Телефонный разговор не заменяет официального вручения повестки. В соответствии с пунктом 41 постановления Кабмина № 560, надлежащее уведомление военнообязанного могут подтверждать:

личное получение повестки;

видеозапись вручения повестки или отказа от её получения в предусмотренных законом случаях;

соответствующие документы или отметки почтового оператора.

Если мужчина уже получил повестку или его уведомили иным предусмотренным законодательством способом, он должен выполнить свои обязанности независимо от общения ТЦК с его родственниками.

Могут ли родственников оштрафовать за отказ отвечать ТЦК

Согласно статье 61 Конституции Украины, юридическая ответственность носит индивидуальный характер.

"Отказ родственников предоставить такую информацию во время телефонного разговора сам по себе не является основанием для наложения на них штрафа", — говорится в материале.

В то же время за противоправное препятствование законной деятельности ТЦК может наступать юридическая ответственность.

Что делать, если звонит сотрудник ТЦК

Во время телефонного разговора граждане могут попросить собеседника назвать:

имя и фамилию;

должность;

название территориального центра комплектования;

цель звонка;

законные основания для получения информации.

Проверить, действительно ли звонил представитель ТЦК, можно по официальным контактам территориального центра. До подтверждения личности собеседника не следует передавать конфиденциальные данные или документы.

В случае угроз или незаконных требований граждане могут обратиться с жалобой в вышестоящий орган или суд. Если нарушение касается персональных данных, можно также обратиться к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что военнообязанные могут обжаловать в суде отказ ТЦК в снятии с розыска.

Также мы сообщали о том, что проверка военно-учетных документов не означает автоматическую доставку мужчины в ТЦК. Для этого должны быть законные основания.