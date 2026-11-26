Проверка учетных документов на улице сотрудниками ТЦК. Фото: Getty Images

Встреча с представителями территориального центра комплектования во время проверки документов не означает, что гражданина автоматически должны доставить в ТЦК. Украинское законодательство предусматривает определенный порядок таких мероприятий и устанавливает полномочия должностных лиц. Военнообязанный вправе знать, кто к нему обратился, на каком основании проводится проверка и какие действия могут последовать дальше.

Чтобы избежать недоразумений, важно понимать последовательность процедуры и свои обязанности, сообщают Новини.LIVE.

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Сначала нужно установить, кто проводит проверку

Перед началом проверки представитель ТЦК должен назвать свои фамилию, имя и отчество при наличии, должность, а также предъявить служебное удостоверение уполномоченного лица и документ, удостоверяющий личность. Проверять военно-учетные документы также могут сотрудники полиции и представители Государственной пограничной службы в пределах предоставленных им полномочий.

Гражданин может ознакомиться с предъявленными документами, после чего показать собственные. Требования к такой процедуре установлены постановлением Кабинета министров №560.

Какие документы необходимо иметь при себе

Военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь военно-учетный документ в бумажной или электронной форме, а также документ, удостоверяющий личность. Электронный вариант можно предъявить через приложение "Резерв+". Уполномоченные лица проверяют сведения документа, в том числе путем сверки с данными Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Если выявлены несоответствия или признаки нарушения правил воинского учета, гражданину могут предложить уточнить информацию в ТЦК.

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В каких случаях возможно доставление

Проверка документов и принудительное доставление — не одно и то же. В предусмотренных законом случаях административное задержание и доставление в территориальный центр осуществляют сотрудники полиции. Основанием может быть выявленное нарушение правил воинского учета или законодательства об обороне и мобилизации, предусмотренное статьями 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а также наличие сведений о розыске человека. При этом процедура проводится с соблюдением установленных законом требований, а не только по факту обращения представителя ТЦК.

Что стоит сделать во время общения

Чтобы понимать происходящее и не усугублять ситуацию, военнообязанному следует придерживаться нескольких простых правил:

Попросить представителей представиться и показать служебные документы.

Предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и военно-учетный документ.

Внимательно проверить сведения в повестке, если ее вручают.

Не препятствовать законным действиям уполномоченных лиц и не провоцировать конфликт.

При возникновении спорной ситуации запомнить обстоятельства проверки и данные ее участников, а при необходимости обратиться за юридической помощью.

Подпись при получении повестки подтверждает факт ее вручения, а не согласие гражданина со всеми указанными в ней сведениями. Законодательство также предусматривает возможность фото- и видеофиксации мероприятий по проверке документов и оповещению. Если человек считает, что его права нарушены, он может обжаловать соответствующие действия в установленном порядке.

Напомним, Новини.LIVE также писали о конфликте украинца с представителями ТЦК, которые незаконно внесли его данные в реестр "Оберіг". Дело дошло до суда, который принял неоднозначное решение.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, когда в Украине начнутся проверки по поводу введения новых лимитов бронирования для предприятий энергетической отрасли.