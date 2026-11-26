Тренировка украинских рекрутов. Фото: Getty Images

Украинец оспорил действия территориального центра комплектования, связанные с воинским учетом, прохождением военно-врачебной комиссии и последующим призывом на службу. В ходе разбирательства суд установил, что внесение сведений о его розыске в реестр "Оберіг" было противоправным. Однако это нарушение не стало основанием для отмены заключения ВВК и приказа о мобилизации.

Восьмой апелляционный административный суд рассмотрел дело №140/11824/25 и оставил жалобы мужчины без удовлетворения, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

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Из-за чего возник спор с ТЦК

Истец утверждал, что во время мобилизационных мероприятий были нарушены установленные процедуры. В частности, он ставил под сомнение последовательность внесения данных в реестр "Оберіг", законность направления на медицинское обследование и состав военно-врачебной комиссии. Также мужчина ссылался на хронические заболевания и заявлял о незаконном удержании в помещении ТЦК.

Почему незаконная запись не отменила призыв

Одним из предметов разбирательства стали сведения о розыске, внесенные в реестр на основании утверждения, что мужчина якобы не прошел или отказался проходить ВВК. Суд первой инстанции признал соответствующие действия ТЦК противоправными. Вместе с тем апелляционная инстанция не установила достаточных оснований считать незаконными все последующие действия центра комплектования. В частности, представленный истцом электронный документ из "Резерв+", сформированный 16 октября 2025 года, сам по себе не подтверждал точное время постановки на воинский учет и не доказывал нарушение установленной последовательности процедур.

Мужчина настаивал, что медицинское обследование не учитывало состояние его здоровья, а состав комиссии не соответствовал установленным требованиям. Однако в материалах дела имелась карта обследования от 15 октября 2025 года, согласно которой осмотр проводили терапевт, хирург, невролог, офтальмолог, оториноларинголог и психиатр.

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Суд не нашел подтверждения тому, что комиссия была сформирована с нарушением требований к ее составу. Также коллегия подчеркнула, что административный суд проверяет соблюдение процедуры медицинского осмотра, но не подменяет врачей при установлении диагнозов и определении степени годности. Мужчина не предоставил доказательств обращения в вышестоящую ВВК для пересмотра заключения, а гарнизонная комиссия в справке от 8 января 2026 года также признала его годным к службе в определенных подразделениях.

Приказом №1546 от 17 октября 2025 года мужчину призвали на военную службу и направили в воинскую часть. Суд установил, что на момент призыва у него не было заключения о непригодности и права на отсрочку. Коллегия напомнила, что приказ о призыве является актом индивидуального действия и исчерпывает свое действие после реализации: призыва и направления человека в воинскую часть.

Признание отдельных действий ТЦК незаконными само по себе не возвращает военнослужащего в прежнее положение. Вопрос увольнения со службы регулируется статьей 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", которая предусматривает основания для увольнения в период военного положения.

Отдельно суд рассмотрел заявления мужчины о незаконном удержании в ТЦК. Установление обстоятельств возможного правонарушения и оценка действий должностных лиц в уголовно-правовом аспекте относятся к полномочиям правоохранительных органов, а не административного суда. В итоге апелляционная инстанция оставила жалобы без удовлетворения, а предыдущие судебные решения — без изменений.

Напомним, Новини.LIVE сообщали о перспективах снижения мобилизационного возраста в Украине, о чем в последнее время снова начали регулярно говорить.

Ранее Новини.LIVE писали, что еще один украинец подал в суд на представителей ТЦК и СП из-за того, что посчитал слишком быстрой и формальной процедуру ВВК.