Тренування українських новобранців. Фото: Getty Images

Українець оскаржив дії територіального центру комплектування, пов’язані з військовим обліком, проходженням військово-лікарської комісії та подальшим призовом на службу. Під час розгляду справи суд встановив, що внесення відомостей про його розшук до реєстру "Оберіг" було протиправним. Однак це порушення не стало підставою для скасування висновку ВЛК та наказу про мобілізацію.

Восьмий апеляційний адміністративний суд розглянув справу №140/11824/25 і залишив скарги чоловіка без задоволення, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

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Через що виник спір із ТЦК

Позивач стверджував, що під час мобілізаційних заходів були порушені встановлені процедури. Зокрема, він ставив під сумнів послідовність внесення даних до реєстру "Оберіг", законність направлення на медичне обстеження та склад військово-лікарської комісії. Також чоловік посилався на хронічні захворювання та заявляв про незаконне утримання в приміщенні ТЦК.

Чому незаконний запис не скасував призов

Одним із предметів розгляду стали відомості про розшук, внесені до реєстру на підставі твердження, що чоловік нібито не пройшов або відмовився проходити ВЛК. Суд першої інстанції визнав відповідні дії ТЦК протиправними. Разом з тим апеляційна інстанція не встановила достатніх підстав вважати незаконними всі подальші дії центру комплектування. Зокрема, поданий позивачем електронний документ із «Резерв+», сформований 16 жовтня 2025 року, сам по собі не підтверджував точний час постановки на військовий облік і не доводив порушення встановленої послідовності процедур.

Чоловік наполягав, що медичне обстеження не враховувало стан його здоров’я, а склад комісії не відповідав встановленим вимогам. Однак у матеріалах справи була карта обстеження від 15 жовтня 2025 року, згідно з якою огляд проводили терапевт, хірург, невролог, офтальмолог, оториноларинголог та психіатр.

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Суд не знайшов підтвердження того, що комісія була сформована з порушенням вимог до її складу. Також колегія підкреслила, що адміністративний суд перевіряє дотримання процедури медичного огляду, але не підміняє лікарів при встановленні діагнозів та визначенні ступеня придатності. Чоловік не надав доказів звернення до вищої ВЛК для перегляду висновку, а гарнізонна комісія у довідці від 8 січня 2026 року також визнала його придатним до служби в певних підрозділах.

Наказом № 1546 від 17 жовтня 2025 року чоловіка призвали на військову службу та направили до військової частини. Суд встановив, що на момент призову у нього не було висновку про непридатність та права на відстрочку. Колегія нагадала, що наказ про призов є актом індивідуального застосування і втрачає чинність після його виконання: призову та направлення особи до військової частини.

Визнання окремих дій ТЦК незаконними саме по собі не повертає військовослужбовця до попереднього становища. Питання звільнення зі служби регулюється статтею 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", яка передбачає підстави для звільнення в період воєнного стану.

Окремо суд розглянув заяви чоловіка про незаконне утримання в ТЦК. Встановлення обставин можливого правопорушення та оцінка дій посадових осіб у кримінально-правовому аспекті належать до повноважень правоохоронних органів, а не адміністративного суду. У підсумку апеляційна інстанція залишила скарги без задоволення, а попередні судові рішення — без змін.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли про перспективи зниження мобілізаційного віку в Україні, про що останнім часом знову почали регулярно говорити.

Раніше Новини.LIVE писали, що ще один українець подав до суду на представників ТЦК та СП через те, що вважав процедуру ВЛК надто швидкою та формальною.