Перевірка облікових документів на вулиці співробітниками ТЦК. Фото: Getty Images

Зустріч із представниками територіального центру комплектування під час перевірки документів не означає, що громадянина автоматично мають доправити до ТЦК. Українське законодавство передбачає певний порядок проведення таких заходів та визначає повноваження посадових осіб. Військовозобов’язаний має право знати, хто до нього звернувся, на якій підставі проводиться перевірка та які дії можуть відбутися далі.

Щоб уникнути непорозумінь, важливо розуміти послідовність процедури та свої обов’язки, повідомляють Новини.LIVE.

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Спочатку потрібно з’ясувати, хто проводить перевірку

Перед початком перевірки представник ТЦК повинен назвати своє прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), посаду, а також пред’явити службове посвідчення уповноваженої особи та документ, що посвідчує особу. Перевіряти військово-реєстраційні документи також можуть співробітники поліції та представники Державної прикордонної служби в межах наданих їм повноважень.

Громадянин може ознайомитися з пред’явленими документами, після чого показати свої. Вимоги до такої процедури встановлені постановою Кабінету міністрів № 560.

Які документи необхідно мати при собі

Військовозобов’язані чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі, а також документ, що посвідчує особу. Електронну версію можна пред’явити через додаток "Резерв+". Уповноважені особи перевіряють відомості документа, зокрема шляхом звірки з даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Якщо виявлено невідповідності або ознаки порушення правил військового обліку, громадянину можуть запропонувати уточнити інформацію в ТЦК.

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У яких випадках можливе доставлення

Перевірка документів і примусове доставлення — це не одне й те саме. У передбачених законом випадках адміністративне затримання та доставлення до територіального центру здійснюють співробітники поліції. Підставою може бути виявлене порушення правил військового обліку або законодавства про оборону та мобілізацію, передбачене статтями 210 та 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також наявність відомостей про розшук особи. При цьому процедура проводиться з дотриманням встановлених законом вимог, а не лише за фактом звернення представника ТЦК.

Що варто зробити під час спілкування

Щоб розуміти, що відбувається, і не погіршувати ситуацію, військовозобов’язаному слід дотримуватися кількох простих правил:

Попросити представників представитися та показати службові документи.

Пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та військово-реєстраційний документ.

Уважно перевірити відомості у повістці, якщо її вручають.

Не перешкоджати законним діям уповноважених осіб і не провокувати конфлікт.

У разі виникнення спірної ситуації запам’ятати обставини перевірки та дані її учасників, а за необхідності звернутися за юридичною допомогою.

Підпис при отриманні повістки підтверджує факт її вручення, а не згоду громадянина з усіма зазначеними в ній відомостями. Законодавство також передбачає можливість фото- та відеофіксації заходів з перевірки документів та оповіщення. Якщо людина вважає, що її права порушено, вона може оскаржити відповідні дії в установленому порядку.

Нагадаємо, Новини.LIVE також писали про конфлікт українця з представниками ТЦК, які незаконно внесли його дані до реєстру "Оберіг". Справа дійшла до суду, який ухвалив неоднозначне рішення.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, коли в Україні розпочнуться перевірки щодо запровадження нових лімітів бронювання для підприємств енергетичної галузі.