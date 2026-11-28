Військовий розмовляє по телефону. Фото ілюстративне: grantcoursey.com

Під час мобілізації в Україні представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) можуть звертатися до членів сімей військовозобов'язаних. Однак закон не зобов'язує родичів повідомляти, де перебуває чоловік, або забезпечувати його прибуття до військкомату.

Про це повідомила Судово-юридична газета, передають Новини.LIVE.

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Чи мають право працівники ТЦК телефонувати родичам військовозобов'язаних

Українське законодавство не забороняє представникам ТЦК спілкуватися з дружинами, батьками та іншими родичами військовозобов'язаних. Однак окремої процедури оповіщення чоловіків через членів їхніх сімей немає.

Відповідно до статті 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", військовозобов'язані мають особисто виконувати свої обов'язки.

Члени сім'ї можуть відмовитися повідомляти номер телефону чоловіка, його адресу чи місце роботи. Винятком є випадки, коли людина має відповідні обов'язки за законом, наприклад, через свою посаду.

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Працівники ТЦК також повинні дотримуватися законодавства про захист персональних даних. Вони можуть збирати та використовувати інформацію без згоди людини лише за наявності законних підстав.

Чи вважається дзвінок ТЦК родичам врученням повістки

Телефонна розмова не замінює офіційного вручення повістки. Відповідно до пункту 41 постанови Кабміну №560, належне оповіщення військовозобов'язаного можуть підтверджувати:

особисте отримання повістки;

відеозапис вручення повістки або відмови від її отримання у передбачених законом випадках;

відповідні документи або відмітки поштового оператора.

Якщо чоловік уже отримав повістку або його оповістили в інший передбачений законодавством спосіб, він повинен виконати свої обов'язки незалежно від спілкування ТЦК з його родичами.

Чи можуть родичів оштрафувати за відмову відповідати ТЦК

Відповідно до статті 61 Конституції України, юридична відповідальність має індивідуальний характер.

"Відмова родичів надати таку інформацію під час телефонної розмови сама по собі не є підставою для накладення на них штрафу", — йдеться у матеріалі.

Водночас за протиправне перешкоджання законній діяльності ТЦК може наставати юридична відповідальність.

Що робити, якщо телефонує працівник ТЦК

Під час телефонної розмови громадяни можуть попросити співрозмовника назвати:

ім'я та прізвище;

посаду;

назву територіального центру комплектування;

мету дзвінка;

законні підстави для отримання інформації.

Перевірити, чи справді телефонував представник ТЦК, можна за офіційними контактами територіального центру. До підтвердження особи співрозмовника не варто передавати конфіденційні дані чи документи.

У разі погроз або незаконних вимог громадяни можуть звернутися зі скаргою до вищого органу або суду. Якщо порушення стосується персональних даних, можна також звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що військовозобов'язані можуть оскаржити через суд відмову ТЦК у знятті з розшуку.

Також ми інформували про те, що перевірка військово-облікових документів не означає автоматичного доправлення чоловіка до ТЦК. Для цього мають бути законні підстави.