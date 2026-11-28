Украинский военнослужащий в тылу. Фото: Getty Images

Оформление отсрочки от мобилизации по уходу за родителями требует подтверждения не только состояния здоровья близкого человека, но и самого факта постоянного ухода. При этом перечень необходимых документов зависит от основания, на которое ссылается заявитель. В законодательстве предусмотрено несколько отдельных категорий, и требования к ним отличаются.

Наличие у родителя проблем со здоровьем само по себе еще не гарантирует предоставление отсрочки, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабмина Украины.

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Какие документы подтверждают необходимость ухода

Одним из основных условий является медицинское заключение о том, что человек нуждается в постоянном уходе. Такое решение может быть оформлено врачебно-консультативной комиссией. Кроме медицинского документа, необходимо подтвердить родственные отношения с человеком, за которым осуществляется уход.

В зависимости от ситуации могут понадобиться:

заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости постоянного ухода;

документы, подтверждающие родственные связи;

справка или другие документы о назначении компенсации за уход, если она выплачивается;

акт об установлении факта осуществления постоянного ухода, если компенсация не оформлялась.

Почему важно учитывать основание для отсрочки

Отдельные правила действуют для тех, кто ухаживает за родителями с инвалидностью I или II группы. В таком случае законодательство предусматривает дополнительные условия, в том числе необходимость подтвердить отсутствие других лиц, которые не являются военнообязанными и по закону должны содержать такого родителя. Однако автоматически переносить это требование на все случаи ухода за родителями нельзя: для разных оснований предусмотрены разные условия.

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Если человек не получает компенсацию за уход, факт постоянного ухода может устанавливаться специальной комиссией при местном органе власти. Рассмотрение такого обращения занимает до 10 календарных дней. Отдельную категорию составляют граждане, являющиеся опекунами людей, признанных судом недееспособными: для подтверждения основания им необходимо предоставить соответствующие судебные документы и решение о назначении опекуном.

Как подать заявление и сколько ждать решения

Заявления на оформление отсрочки принимаются через предусмотренные государством каналы, в частности центры предоставления административных услуг, а для отдельных категорий доступно оформление через приложение "Резерв+".

После передачи документов уполномоченный орган рассматривает обращение, как правило, в течение семи рабочих дней. Если для проверки необходимы дополнительные запросы в государственные учреждения, срок может увеличиться, но не должен превышать 15 рабочих дней.

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