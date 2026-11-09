Андрій Кулешов до призову в армію. Фото: hromadske

Історія Андрія Кулешова, якого намагалися вивезти з території військової частини в Петропавлівській Борщагівці, набула нових подробиць. У підрозділі 3121 Першого корпусу Національної гвардії України «Азов» підтвердили, що у військовослужбовця була колостома. За інформацією командування, після повернення до частини чоловікові організували консультації профільних фахівців та забезпечили необхідними засобами для догляду. При цьому лікарі не рекомендували його госпіталізувати.

Про це йдеться у відповіді військової частини на запит журналістів hromadske, повідомляють Новини.LIVE.

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У підрозділі повідомили, що Андрій Кулешов проходить службу з 20 серпня 2026 року. На момент мобілізації колостоми у нього не було: її встановили під час операції в цивільній лікарні 4 вересня, коли чоловік перебував у статусі самовільного залишення частини.

До військової частини він повернувся 25 вересня й надав медичні документи про хірургічне втручання. Після цього відомості про проведену операцію внесли до його медичної документації, а командування дізналося про наявність стоми.

Які обстеження проходив військовослужбовець

Після повернення Кулешова оглянув медик підрозділу. Пізніше чоловіка двічі направляли до хірурга Київської міської клінічної лікарні №5: 30 вересня та 16 жовтня. Ще одна консультація відбулася 20 жовтня: через біль у коліні військовослужбовця оглянув ортопед-травматолог Медичного центру Національної гвардії. За даними частини, фахівці надали рекомендації щодо догляду за стомою, обмеження фізичних навантажень та амбулаторного спостереження, а також призначили обстеження та фізіотерапевтичне лікування колінного суглоба.

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У військовій частині стверджують, що медичний працівник підрозділу контролював стан стоми та заміну калоприймачів, а самого військовослужбовця забезпечували необхідними засобами догляду. Командування також заявило, що чоловіка не залучали до фізичних навантажень і при кожному зверненні зі скаргами організовували консультацію профільного лікаря.

Хірург не рекомендував госпіталізацію, а можливість відновлювальної операції запропонував розглянути приблизно через вісім місяців після консультації та додаткового обстеження. У частині підтвердили й отримання звернення до Офісу військового омбудсмена від 29 вересня.

Як розвивалися події в Борщагівці

Суспільний резонанс виник 2 листопада, коли біля пункту дислокації підрозділу НГУ в Петропавлівській Борщагівці відбулися сутички. У соціальних мережах поширювалися заяви про нібито незаконне утримання військовослужбовців, жорстоке поводження та загибель людини. Поліція та Нацгвардія спростували інформацію про тортури та загиблого. Серед військових, яких намагалися вивезти з території, перебував Кулешов.

За версією СБУ, те, що відбувалося, могло бути спробою організувати вивезення військовослужбовця під виглядом надання екстреної медичної допомоги. Тетяна Кірєєва, знайома військового, наполягала, що домагалася для нього лікування. Ще 4 листопада Солом’янський районний суд Києва взяв її під варту без права внесення застави.

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