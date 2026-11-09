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Главная ТЦК В Азове рассказали о состоянии военного из Петропавловской Борщаговки

В Азове рассказали о состоянии военного из Петропавловской Борщаговки

Ua ru
9 ноября 2026 18:32
События в Петропавловской Борщаговке: в Азове сделали новое заявление hromadske
Андрей Кулешов до призыва в армию. Фото: hromadske

История Андрея Кулешова, которого пытались вывезти с территории воинской части в Петропавловской Борщаговке, получила новые подробности. В подразделении 3121 Первого корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" подтвердили, что у военнослужащего была колостома. По информации командования, после возвращения в часть мужчине организовали консультации профильных специалистов и обеспечили необходимыми средствами для ухода. При этом врачи не рекомендовали его госпитализировать.

Об этом говорится в ответе воинской части на запрос журналистов hromadske, сообщают Новини.LIVE.

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В подразделении сообщили, что Андрей Кулешов проходит службу с 20 августа 2026 года. На момент мобилизации колостомы у него не было: ее установили во время операции в гражданской больнице 4 сентября, когда мужчина находился в статусе самовольного оставления части.

В воинскую часть он вернулся 25 сентября и предоставил медицинские документы о хирургическом вмешательстве. После этого сведения о проведенной операции внесли в его медицинскую документацию, а командование узнало о наличии стомы.

Какие обследования проходил военнослужащий

После возвращения Кулешова осмотрел медик подразделения. Позднее мужчину дважды направляли к хирургу Киевской городской клинической больницы №5: 30 сентября и 16 октября. Еще одна консультация состоялась 20 октября: из-за боли в колене военнослужащего осмотрел ортопед-травматолог Медицинского центра Национальной гвардии. По данным части, специалисты дали рекомендации по уходу за стомой, ограничению физических нагрузок и амбулаторному наблюдению, а также назначили обследование и физиотерапевтическое лечение коленного сустава.

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В воинской части утверждают, что медицинский работник подразделения контролировал состояние стомы и замену калоприемников, а самого военнослужащего обеспечивали необходимыми средствами ухода. Командование также заявило, что мужчину не привлекали к физическим нагрузкам и при каждом обращении с жалобами организовывали консультацию профильного врача.

Хирург не рекомендовал госпитализацию, а возможность восстановительной операции предложил рассмотреть примерно через восемь месяцев после консультации и дополнительного обследования. В части подтвердили и получение обращения в Офис военного омбудсмана от 29 сентября.

Как развивались события в Борщаговке

Общественный резонанс возник 2 ноября, когда возле пункта дислокации подразделения НГУ в Петропавловской Борщаговке произошли столкновения. В социальных сетях распространялись заявления о якобы незаконном удержании военнослужащих, жестоком обращении и гибели человека. Полиция и Нацгвардия опровергли информацию о пытках и погибшем. Среди военных, которых пытались вывезти с территории, находился Кулешов.

По версии СБУ, происходящее могло быть попыткой организовать вывоз военнослужащего под видом оказания экстренной медицинской помощи. Татьяна Киреева, знакомая военного, настаивала, что добивалась для него лечения. Еще 4 ноября Соломенский районный суд Киева отправил ее под стражу без права внесения залога.

Также Новини.LIVE писали о том, что в Донецком РТЦК напомнили об ответственности, которая грозит за вмешательство в работу военкомов по оповещению граждан. 

Ранее Новини.LIVE сообщали о судьбе петиции, в которой предлагалось обязать сотрудников ТЦК и СП не носить военную форму, как все остальные украинские военнослужащие. 

скандал бригада "Азов" мобилизация ТЦК и СП Петропавловская Борщаговка
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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