Поліцейський кінолог із собакою. Фото: УНІАН

Припинення українського громадянства не призвело до автоматичного видалення даних одного з колишніх громадян із системи військового обліку. Чоловік, який ще у 2017 році отримав польське громадянство, через кілька років зіткнувся із затриманням та доставкою до територіального центру комплектування. Він визнав дії правоохоронців незаконними та вимагав виправити відомості в державних реєстрах.

Однак апеляційний суд не підтримав його вимоги, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

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Чому чоловіка доставили до територіального центру

Позивач народився в Івано-Франківську, а згодом став громадянином Польщі. Припинення українського громадянства було оформлено указом президента від 25 листопада 2017 року № 387/2017. Відповідну довідку він отримав у квітні 2018 року, але його дані продовжували перебувати в системі військового обліку.

У серпні 2025 року у Львові чоловіка затримали співробітники поліції та доставили до ТЦК після того, як він не з’явився на виклик і не повідомив про причини своєї відсутності.

Які аргументи розглянув суд

Чоловік наполягав, що після припинення громадянства України він більше не мав статусу військовозобов’язаного. Він просив визнати дії поліції та ТЦК протиправними, а також зобов’язати уповноважені органи виправити інформацію в реєстрах. Однак Івано-Франківський окружний адміністративний суд 16 червня 2026 року відмовив у задоволенні позову. Пізніше апеляційна інстанція залишила це рішення без змін.

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Суд визнав, що законодавство, яке діяло на момент припинення громадянства позивача, дійсно передбачало виключення з військового обліку на цій підставі. Разом з тим, на думку суддів, припинення громадянства саме по собі не доводить, що відповідна процедура була фактично проведена. Чоловік не надав військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного з відміткою про виключення з обліку, а також виписки з системи "Оберіг". Суд також врахував, що позивач мав дозвіл на імміграцію та посвідку на постійне проживання в Україні.

Що потрібно було зробити для підтвердження статусу

У рішенні також зазначено, що чоловік міг звернутися до відповідного ТЦК із письмовою заявою про виключення з військового обліку у зв’язку з припиненням громадянства України. До нього слід було додати документи, що підтверджують зміну правового статусу, зокрема копію президентського указу, паспорт іншої держави та військово-реєстраційний документ.

Суд окремо розглянув дії поліції та дійшов висновку, що затримання та доставка чоловіка 17 серпня 2025 року були правомірними з урахуванням звернення ТЦК та положень законодавства про адміністративні правопорушення. 20 листопада 2026 року апеляційний суд залишив скаргу без задоволення, а рішення першої інстанції залишив без змін.

Раніше Новини.LIVE писали про те, як співробітники ТЦК намагалися відправити до армії чоловіка з інвалідністю, який має документи про непридатність до проходження служби.

Також Новини.LIVE повідомляли, що військовозобов’язані громадяни під час зустрічі з представниками ТЦК та СП можуть підтвердити свій статус не лише за допомогою мобільного телефону.