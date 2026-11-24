Перевірка військово-облікових документів у місті Тернопіль. Фото ілюстративне: Національна поліція України

Полтавський окружний адміністративний суд зобов'язав військову частину звільнити зі служби чоловіка, якого ще у 1998 році визнали непридатним через проблеми із зором. У червні 2026 року він за один день пройшов медогляд та був призваний до армії, хоча попереднє рішення про його непридатність ніхто не скасовував.

Про це пише SUD.UA з посиланням на матеріали справи, передають Новини.LIVE.

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Як ТЦК мобілізував чоловіка з вадами зору

20 червня чоловіка доставив до ТЦК працівник поліції. Звідти його направили на військово-лікарську комісію (ВЛК) при Кременчуцькій першій міській лікарні імені О. Т. Богаєвського.

У довідці за результатами медогляду лікарі зазначили діагноз "Здоровий". Уже наступного дня чоловіка зарахували до особового складу військової частини.

Водночас медичні документи за 2017 рік свідчили про значне зниження гостроти зору, часткову атрофію зорового нерва та інші захворювання очей.

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За словами чоловіка, під час медогляду ці документи належним чином не врахували. Крім того, йому не вручили направлення на ВЛК та довідку з результатами огляду.

Чому суд визнав мобілізацію незаконною

Ключовим доказом у справі став військовий квиток чоловіка. У ньому були відмітка "ЗНЯТИЙ З ОБЛІКУ" та штамп про те, що він не є військовозобов'язаним.

Однак ТЦК не вніс відповідну інформацію до електронного реєстру "Оберіг". Суд наголосив, що через помилки державних органів людина не повинна повторно ставати на військовий облік та проходити медогляд без законних підстав.

Також суд встановив, що під час ВЛК лікарі не врахували всіх відомостей про стан здоров'я чоловіка.

Яке рішення ухвалив суд щодо ТЦК та ВЛК

Суд частково задовольнив позов чоловіка. Він скасував постанову ВЛК про придатність до служби, наказ про мобілізацію та зарахування до військової частини.

Також ТЦК зобов'язали виправити інформацію в реєстрі "Оберіг" та компенсувати чоловікові майже 4,3 тис. грн судового збору, проте рішення суду першої інстанції ще може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що наявність хронічного захворювання не завжди є підставою для звільнення від мобілізації. Під час визначення придатності до служби ВЛК має враховувати, наскільки хвороба впливає на роботу організму.

Також ми інформували про те, що військовослужбовці, у яких під час служби суттєво погіршився зір, можуть оскаржити рішення ВЛК, якщо комісія не встановила зв'язку між захворюванням та проходженням військової служби.