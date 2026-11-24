Проверка военно-учетных документов в городе Тернополь. Фото иллюстративное: Национальная полиция Украины

Полтавский окружной административный суд обязал воинскую часть уволить со службы мужчину, которого ещё в 1998 году признали негодным к службе из-за проблем со зрением. В июне 2026 года он за один день прошел медосмотр и был призван в армию, хотя предыдущее решение о его негодности никто не отменял.

Об этом пишет SUD.UA со ссылкой на материалы дела, передают Новини.LIVE.

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Как ТЦК мобилизовал мужчину с нарушениями зрения

20 июня мужчину доставил в ТЦК сотрудник полиции. Оттуда его направили на военно-врачебную комиссию (ВВК) при Кременчугской первой городской больнице имени А. Т. Богаевского.

В справке по результатам медосмотра врачи указали диагноз "Здоров". Уже на следующий день мужчину зачислили в личный состав воинской части.

В то же время медицинские документы за 2017 год свидетельствовали о значительном снижении остроты зрения, частичной атрофии зрительного нерва и других заболеваниях глаз.

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По словам мужчины, во время медосмотра эти документы должным образом не учли. Кроме того, ему не вручили направление на ВВК и справку с результатами осмотра.

Почему суд признал мобилизацию незаконной

Ключевым доказательством по делу стал военный билет мужчины. В нем стояли отметка "СНЯТ С УЧЕТА" и штамп о том, что он не является военнообязанным.

Однако ТЦК не внес соответствующую информацию в электронный реестр "Оберіг". Суд подчеркнул, что из-за ошибок государственных органов человек не должен повторно становиться на воинский учет и проходить медосмотр без законных оснований.

Также суд установил, что во время ВВК врачи не учли все сведения о состоянии здоровья мужчины.

Какое решение принял суд в отношении ТЦК и ВВК

Суд частично удовлетворил иск мужчины. Он отменил постановление ВВК о годности к службе, приказ о мобилизации и зачислении в воинскую часть.

Также ТЦК обязали исправить информацию в реестре "Оберіг" и возместить мужчине почти 4,3 тыс. грн судебного сбора, однако решение суда первой инстанции еще может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что наличие хронического заболевания не всегда является основанием для освобождения от мобилизации. При определении годности к службе ВЛК должна учитывать, насколько болезнь влияет на работу организма.

Также мы сообщали о том, что военнослужащие, у которых во время службы существенно ухудшилось зрение, могут обжаловать решение ВЛК, если комиссия не установила связи между заболеванием и прохождением военной службы.