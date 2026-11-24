Полицейский кинолог с собакой. Фото: УНИАН

Прекращение украинского гражданства не привело к автоматическому исчезновению данных одного из бывших граждан из системы воинского учета. Мужчина, который еще в 2017 году получил польское гражданство, спустя несколько лет столкнулся с задержанием и доставлением в территориальный центр комплектования. Он посчитал действия правоохранителей незаконными и потребовал исправить сведения в государственных реестрах.

Однако апелляционный суд не поддержал его требования, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

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Почему мужчину доставили в территориальный центр

Истец родился в Ивано-Франковске, а впоследствии стал гражданином Польши. Прекращение украинского гражданства было оформлено указом президента от 25 ноября 2017 года №387/2017. Соответствующую справку он получил в апреле 2018 года, но его данные продолжали находиться в системе воинского учета.

В августе 2025-го во Львове мужчину задержали сотрудники полиции и доставили в ТЦК после того, как он не явился по вызову и не сообщил о причинах отсутствия.

Какие аргументы рассмотрел суд

Мужчина настаивал, что после прекращения гражданства Украины у него больше не было статуса военнообязанного. Он просил признать действия полиции и ТЦК противоправными, а также обязать уполномоченные органы исправить информацию в реестрах. Однако Ивано-Франковский окружной административный суд 16 июня 2026 года отказал в удовлетворении иска. Позднее апелляционная инстанция оставила это решение без изменений.

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Суд признал, что законодательство, действовавшее на момент прекращения гражданства истца, действительно предусматривало исключение из воинского учета на этом основании. Вместе с тем, по оценке судей, прекращение гражданства само по себе не доказывает, что соответствующая процедура была фактически проведена. Мужчина не предоставил военный билет или временное удостоверение военнообязанного с отметкой об исключении из учета, а также выписки из системы "Оберіг". Суд учел и то, что у истца имелись разрешение на иммиграцию и вид на постоянное проживание в Украине.

Что нужно было сделать для подтверждения статуса

В решении также указано, что мужчина мог обратиться в соответствующий ТЦК с письменным заявлением об исключении из воинского учета в связи с прекращением гражданства Украины. К нему следовало приложить документы, подтверждающие изменение правового статуса, в том числе копию президентского указа, паспорт другого государства и военно-учетный документ.

Суд отдельно рассмотрел действия полиции и пришел к выводу, что задержание и доставление мужчины 17 августа 2025 года были правомерными с учетом обращения ТЦК и положений законодательства об административных правонарушениях. 20 ноября 2026 года апелляционный суд оставил жалобу без удовлетворения, а решение первой инстанции сохранил без изменений.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как сотрудники ТЦК пытались отправить в армию мужчину с инвалидностью, который имеет документы о негодности к прохождению службы.

Также Новини.LIVE сообщали, что военнообязанные граждане при встрече с представителями ТЦК и СП могут подтвердить собственный статус не только с помощью мобильного телефона.