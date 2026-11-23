Военный остановил маршрутное такси для проверки. Фото иллюстративное: УНИАН

Потеря смартфона с приложением "Резерв+" может затруднить проверку военно-учетных документов. Если у человека нет доступа к электронному документу, это не означает, что он утратил свой военно-учетный статус. В такой ситуации военнообязанный может подтвердить свои данные другими способами, даже без телефона.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Телеграф.

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Проверка документов без "Резерв+"

По словам военного юриста Даниила Гончаренко, если представители ТЦК и полиции остановили человека, потерявшего телефон с приложением "Резерв+", в первую очередь нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, и объяснить ситуацию. Если есть распечатанный военно-учетный документ с QR-кодом, его можно предъявить для проверки. При отсутствии распечатки следует попросить уполномоченных лиц проверить сведения через доступные им информационные системы. Юрист подчеркнул, что сама по себе потеря доступа к электронному документу не свидетельствует об умышленном нарушении правил воинского учета.

Что делать при задержании ТЦК

Если представители ТЦК или полиции задерживают человека, Даниил Гончаренко советует требовать объяснения правовых оснований такого решения. Также необходимо настаивать на оформлении соответствующих процессуальных документов и возможности связаться с адвокатом.

Проверку военно-учетных документов представители групп оповещения ТЦК должны фиксировать на видео. Записи хранятся в течение 30 дней. Чтобы получить видеозапись проверки, необходимо подать мотивированный запрос в ТЦК или полицию.

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Ранее юрист разъяснил правила проверки документов на мобильных блокпостах. Представители ТЦК могут вручать повестки военнообязанным непосредственно на таких пунктах контроля. Однако они не имеют права самостоятельно задерживать граждан и принудительно доставлять их в территориальный центр комплектования.

Кроме того, адвокаты объяснили, что делать, если отсрочка исчезла из "Резерв+" во время переоформления. Причиной могут быть технические сбои в реестре "Оберег" или изменение оснований для отсрочки. Если срок ее действия ещё не истек, а официального решения об отмене нет, военнообязанному советуют обратиться в ТЦК с письменным заявлением.