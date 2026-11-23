Військовий зупинив маршрутне таксі для перевірки. Фото ілюстративне: УНІАН

Втрата смартфона із застосунком "Резерв+" може ускладнити перевірку військово-облікових документів. Якщо людина не має доступу до електронного документа, це не означає, що вона втратила свій військово-обліковий статус. У такій ситуації військовозобов'язаний може підтвердити свої дані іншими способами, навіть без телефона.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Телеграф.

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Перевірка документів без "Резерв+"

За словами військового юриста Данила Гончаренка, якщо представники ТЦК та поліції зупинили людину, яка втратила телефон із застосунком "Резерв+", насамперед потрібно пред'явити документ, що посвідчує особу, та пояснити ситуацію. Якщо є роздрукований військово-обліковий документ із QR-кодом, його можна показати для перевірки. За відсутності роздруківки варто попросити уповноважених осіб перевірити відомості через доступні їм інформаційні системи. Юрист наголосив, що сама втрата доступу до електронного документа не свідчить про навмисне порушення правил військового обліку.

Що робити при затриманні ТЦК

Якщо представники ТЦК або поліції затримують людину, Данило Гончаренко радить вимагати пояснення правових підстав такого рішення. Також необхідно наполягати на оформленні відповідних процесуальних документів і можливості зв'язатися з адвокатом.

Перевірку військово-облікових документів представники груп оповіщення ТЦК мають фіксувати на відео. Записи зберігають протягом 30 днів. Щоб отримати відео перевірки, потрібно подати вмотивований запит до ТЦК або поліції.

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Раніше юрист пояснив правила перевірки документів на мобільних блокпостах. Представники ТЦК можуть вручати повістки військовозобов'язаним безпосередньо на таких пунктах контролю. Однак вони не мають права самостійно затримувати громадян і примусово доставляти їх до територіального центру комплектування.

Крім того, адвокати пояснили, що робити, якщо відстрочка зникла із "Резерв+" під час переоформлення. Причиною можуть бути технічні збої в реєстрі "Оберіг" або зміна підстав для відстрочки. Якщо термін її дії ще не закінчився, а офіційного рішення про скасування немає, військовозобов'язаному радять звернутися до ТЦК із письмовою заявою.

