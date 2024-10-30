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Учасники банди під виглядом ТЦК обкрадали ухилянтів — вирок суду

30 жовтня 2024 08:02
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
На Львівщині шахраї прикидались працівниками ТЦК і обкрадали ухилянтів
Працівник ТЦК. Фото ілюстративне: 20 хвилин
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

На Львівщині засудили двох чоловіків, які належали до банди. Вони прикидалися працівниками територіального центру комплектування та прикордонної служби і вимагали в ухилянтів хабарі.

Про це йдеться у вироку суду, яке опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень

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У ході слідства стало відомо, що до оборудки були причетні двоє учасників банди. Одним з них був медиком та працював у прикордонному загоні, а інший колись працював у патрульній поліції. Крім них у банді було ще троє осіб. 

У вироку Яворівського районного суду Львівщини йдеться, що 28 березня 2024 року у Яворівському районі Львівщини засуджені чоловіки переодяглися у військову форму та вимагали у двох чоловіків, які ухилялись від мобілізації, хабаря сумою 20 тисяч доларів. Крім того, із ними був ще один їх спільник, справу якого розглянуть також згодом.

Шахраї помітили, що у чоловіків були підроблені документи та пропонували за гроші допомогти їм владнати проблеми.

Крім того, слідчі Державного бюро розслідувань встановили, що обвинувачені також виготовили військовозобов'язаним чоловікам фіктивні документи для перетину кордону. Ухилянти в ході розмов зазначили, що хочуть провезти великі суми готівки через кордон чим зацікавили ділків. 

Яке покарання їм обрали в суді

Обвинувачені уклали угоди про визнання винуватості з прокурором та перерахували 100 тис. грн на потреби ЗСУ. Суддя Яворівського районного суду Львівщини призначила їм покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, але звільнила від відбування покарання, призначивши дворічний іспитовий термін.  Справи щодо інших трьох учасників злочинної банди розглядатимуть окремо.

Нагадаємо, нещодавно у суді розгляди справу багатодітного батька, якому ТЦК відмовив у наданні відстрочки від мобілізації.

Також у Дніпрі професор звернувся до Верховного суду через те, що його мобілізували навіть попри оформлену відстрочку

суд ТЦК та СП Львівська область шахрайство мобілізація

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