На Львовщине мошенники притворялись работниками ТЦК и обворовывали уклонистов

Работник ТЦК. Фото иллюстративное: 20 минут

Во Львовской области осудили двух мужчин, которые принадлежали к банде. Они притворялись работниками территориального центра комплектования и пограничной службы и требовали у уклонистов взятки.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном на Едином государственном реестре судебных решений.

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Мошенники брали взятки у уклонистов

В ходе следствия стало известно, что к сделке были причастны двое участников банды. Один из них был медиком и работал в пограничном отряде, а другой когда-то работал в патрульной полиции. Кроме них в банде было еще три человека.

В приговоре Яворивского районного суда Львовщины говорится, что 28 марта 2024 года в Яворивском районе Львовщины осужденные мужчины переоделись в военную форму и требовали у двух мужчин, которые уклонялись от мобилизации, взятки суммой 20 тысяч долларов. Кроме того, с ними был еще один их сообщник, дело которого будет рассмотрено впоследствии.

Мошенники заметили, что у мужчин были поддельные документы и предлагали за деньги помочь им уладить проблемы.

Кроме того, следователи Государственного бюро расследований установили, что обвиняемые изготовили военнообязанным мужчинам фиктивные документы для пересечения границы. Уклонисты в ходе разговоров отметили, что хотят провезти большие суммы наличных через границу, чем заинтересовали дельцов.

Какое наказание им избрали в суде

Обвиняемые заключили соглашения о признании виновности с прокурором и перечислили 100 тыс. грн на нужды ВСУ. Судья Яворивского районного суда Львовской области назначила им наказание в виде пяти лет лишения свободы, но освободила от отбывания наказания, назначив двухлетний испытательный срок. Дела по другим трем участникам преступной банды будут рассматривать отдельно.

Напомним, недавно в суде рассмотрели дело многодетного отца, которому ТЦК отказал в предоставлении отсрочки от мобилизации.

Также в Днепре профессор обратился в Верховный суд из-за того, что его мобилизовали даже несмотря на оформленную отсрочку.