Жителя Сумщини засудили за ухилення від мобілізації через те, що проспав

Працівники ТЦК. Фото: ХОТЦК

У Сумській області чоловік не прийшов до територіального центру комплектування, бо проспав. Суд визнав його винним.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

За інформацією суду, чоловік пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. У вересні 2024 року він отримав повістку і мав з'явитися до ТЦК для відправлення на службу. Однак мешканець Сумщини так і не прибув до військкомату, ухилившись від мобілізації.

Під час судового засідання чоловік визнав свою провину та розкаявся. Він зазначив, що не прийшов до ТЦК, оскільки "проспав". Однак в інші дні до військкомату не приходив.

Що вирішив суд

Суд, розглянувши матеріали справи, визнав мешканця Сумщини винним за статтею 336 ККУ (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, ТЦК відмовив чоловіку в наданні відстрочки, попри те, що на його утриманні перебувало троє та більше дітей. Колишній військовослужбовець звернувся з позовом до суду.

Також у Чернігові місцевого жителя, який намагався уникнути мобілізації через перелом ключиці, суд притягнув до відповідальності.