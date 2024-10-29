Жителя Сумщины осудили за уклонение от мобилизации из-за того, что проспал

Работники ТЦК. Фото: ХОТЦК

В Сумской области мужчина не пришел в территориальный центр комплектования, потому что проспал. Суд признал его виновным.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном на Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

По информации суда, мужчина прошел ВВК, которая признала его годным к мобилизации. В сентябре 2024 года он получил повестку и должен был явиться в ТЦК для отправки на службу. Однако житель Сумщины так и не прибыл в военкомат, уклонившись от мобилизации.

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину и раскаялся. Он отметил, что не пришел в ТЦК, поскольку "проспал". Однако в другие дни в военкомат не приходил.

Что решил суд

Суд, рассмотрев материалы дела, признал жителя Сумщины виновным по статье 336 УКУ (уклонение от призыва на военную службу по мобилизации) и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, ТЦК отказал мужчине в предоставлении отсрочки, несмотря на то, что на его иждивении находились трое и более детей. Бывший военнослужащий обратился с иском в суд.

Также в Чернигове местного жителя, пытавшегося избежать мобилизации из-за перелома ключицы, суд привлек к ответственности.