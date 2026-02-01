У Вінниці невідомий стріляв у ТЦК — що відомо

Правоохоронці на місці інциденту. Ілюстративне фото: Нацполіція/Facebook

У неділю, 1 лютого, у Вінниці невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у працівників ТЦК. Після скоєного зловмисник втік — наразі його розшукують.

Про це інформує пресслужба Головного управління Нацполіції у Вінницькій області.

Реклама

Читайте також:

У Вінниці невідомий стріляв у працівників ТЦК — деталі

За інформацією правоохоронців, сьогодні близько 10:40 до поліції найшло повідомлення про постріли на перехресті вулиць Малевича та Героїв Нацгвардії.

Зазначається, що наразі вживаються заходи щодо розшуку стрілка.

Відомо, що невідомий чоловік побачив групу оповіщення ТЦК та здійснив декілька пострілів у їх бік, після чого зник з місця події. Ніхто не постраждав.

"Наряди поліції орієнтовано на розшук чоловіка. На місці події працює слідчо-оперативна група", — наголосили у поліції.

Скриншот повідомлення поліції/сайт

Нагадаємо, що 31 січня на Житомирщині сталася сутичка між працівниками ТЦК та цивільними — військовий здійснив постріл.

Також ми інформували, що у Черкасах група людей напали на військовослужбовців ТЦК.