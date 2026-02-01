Відео
Головна ТЦК Сутичка між ТЦК та цивільними на Житомирщині — деталі інциденту

Сутичка між ТЦК та цивільними на Житомирщині — деталі інциденту

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 11:30
На Житомирщині сталася сутичка між ТЦК та цивільними — деталі
Працівники Нацполіції на місці інциденту. Ілюстративне фото: Нацполіція/Facebook

У суботу, 31 січня, у Житомирській області сталася сутичка між працівниками територіального центру комплектування (ТЦК) та цивільними. Під час інциденту військовий здійснив постріл.

Деталі цієї події розповіли у Житомирському обласному ТЦК та СП у Facebook.

Читайте також:

Сутичка між ТЦК та цивільними — що відомо

У ТЦК повідомили, що 31 січня під час здійснення заходів оповіщення в селищі Новогуйвинське військовослужбовці ТЦК та СП у супроводі представників Нацполіції зупинили громадянина для перевірки військово-облікових документів.

Під час перевірки було встановлено, що зазначена особа перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку. Громадянину було запропоновано проїхати до районного ТЦК та СП для складання адміністративних матеріалів.

"Під час спілкування громадянин відмовився виконувати законні вимоги, поводився неадекватно та зухвало, висловлювався ненормативною лексикою на адресу військовослужбовців ТЦК та СП і представників Національної поліції України, а також висловлював погрози", — зазначили у ТЦК.

А також додали, що надалі до місця події підійшли інші агресивно налаштовані цивільні особи, які також "поводилися неадекватно, застосовували ненормативну лексику та погрози, вчиняли дії фізичного впливу — хапали військовослужбовців за формений одяг, штовхали їх".

За інформацією пресслужби ТЦК, у руках однієї з осіб перебував гострий довгий предмет, зовні схожий на кіл, що створювало реальну загрозу життю та здоров’ю присутніх.

"У зв’язку з реальною небезпекою для власного життя та здоров’я військовослужбовець був змушений застосувати особистий шумовий пристрій, здійснивши одиничний постріл у землю. Зазначені дії дали змогу зупинити ескалацію конфлікту та заспокоїти агресивно налаштований натовп", — поінформували у ТЦК.

За їхніми даними, у результаті інциденту постраждалих серед цивільних осіб, військовослужбовців та представників Національної поліції України немає. 

"За даним фактом негайно ініційовано службову перевірку з метою надання правової оцінки діям усіх учасників події та з’ясування всіх обставин інциденту. 

Окремо наголошуємо, що військовослужбовець, який перебував у складі групи оповіщення, є учасником бойових дій, ветераном російсько-української війни. Унаслідок бойового поранення, отриманого під час захисту України, він був переведений для подальшого проходження військової служби до ТЦК та СП", — підсумували у ТЦК.

Сутичка між ТЦК та цивільними на Житомирщині
Скриншот повідомлення ТЦК/Facebook

Раніше ми інформували, що на Житомирщині сталася стрілянина за участю працівників ТЦК.

Також ми повідомляли, що у Черкасах четверо людей скоїли напад на працівників ТЦК.

стрілянина Житомирська область мобілізація війна в Україні ТЦК та СП
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
