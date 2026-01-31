Поліція перевіряє стрілянину в інциденті за участю ТЦК у Житомирському районі

Робітники поліції. Фото ілюстративне: Національна поліція України

Уранці 31 січня у Новогуйвинській громаді відбувся конфлікт між військовослужбовцем Територіального центру комплектування та місцевим жителем. Поліцейські сектору реагування відділу поліції №1 у Житомирському районі перевіряють обставини.

Про це повідомила пресслужба поліції Житомирської області у Facebook, у суботу, 31 січня.

Що відомо про інцидент

За даними поліції, конфлікт зі стріляниною виник між представником ТЦК, який здійснював мобілізаційні заходи, та місцевим мешканцем. У цю суперечку також втрутилися випадкові перехожі.

"Як наслідок — виникла шарпанина, під час якої військовослужбовець здійснив постріл зі стартового пістолета, що мав при собі. Поліцейські сектору реагування відділу поліції №1, які знаходилися на місці події, припинили конфлікт", — зазначили в поліції.

Відомо, що жодному цивільному громадянину ніяких тілесних ушкоджень нанесено не було. Усі учасники цієї події згодом були встановлені. За даним фактом наразі йде перевірка, після якої буде остаточна правова оцінка цієї події з боку поліції.

Нагадаємо, що в Україні діють посилені правила мобілізації. Адвокат Тетяна Козян відповіла на питання, чи можуть ТЦК надсилати повістки "нескінченно".

Раніше ми також інформували, що умовний термін, за певні статті Кримінального кодексу, не дозволяє ТЦК мобілізувати засудженого. Юристи пояснили, чи має при цьому ТЦК право його штрафувати.