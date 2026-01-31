Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК На Житомирщині сталася стрілянина за участю ТЦК — що відомо

На Житомирщині сталася стрілянина за участю ТЦК — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 18:17
Поліція перевіряє стрілянину в інциденті за участю ТЦК у Житомирському районі
Робітники поліції. Фото ілюстративне: Національна поліція України

Уранці 31 січня у Новогуйвинській громаді відбувся конфлікт між військовослужбовцем Територіального центру комплектування та місцевим жителем. Поліцейські сектору реагування відділу поліції №1 у Житомирському районі перевіряють обставини.

Про це повідомила пресслужба поліції Житомирської області у Facebook, у суботу, 31 січня.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про інцидент 

За даними поліції, конфлікт зі стріляниною виник між представником ТЦК, який здійснював мобілізаційні заходи, та місцевим мешканцем. У цю суперечку також втрутилися випадкові перехожі. 

На Житомирщині сталася стрілянина за участю ТЦК — що відомо - фото 1
Допис поліції у Facebook. Фото: скриншот

"Як наслідок — виникла шарпанина, під час якої військовослужбовець здійснив постріл зі стартового пістолета, що мав при собі. Поліцейські сектору реагування відділу поліції №1, які знаходилися на місці події, припинили конфлікт", — зазначили в поліції. 

Відомо, що жодному цивільному громадянину ніяких тілесних ушкоджень нанесено не було. Усі учасники цієї події згодом були встановлені. За даним фактом наразі йде перевірка, після якої буде остаточна правова оцінка цієї події з боку поліції.

Нагадаємо, що в Україні діють посилені правила мобілізації. Адвокат Тетяна Козян відповіла на питання, чи можуть ТЦК надсилати повістки "нескінченно".

Раніше ми також інформували, що умовний термін, за певні статті Кримінального кодексу, не дозволяє ТЦК мобілізувати засудженого. Юристи пояснили, чи має при цьому ТЦК право його штрафувати.

поліція Житомирська область мобілізація ТЦК та СП
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації