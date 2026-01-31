Мобілізація засуджених - чи мобілізують умовно засуджених, чи накладуть штраф

Засуджений до умовного — мобілізація чи штраф, що чекає в ТЦК
Умовний термін, якщо він отриманий за певні статті Кримінального кодексу, не дозволяє територіальному центру комплектування мобілізувати засудженого громадянина. Юристи пояснили, чи має при цьому ТЦК право штрафувати і оголошувати таких громадян у розшук.
Про це написали на порталі "Юристи.UA".
Судимість, розшук і мобілізація
До юристів звернувся громадянин, який має судимість за статтями 114-1 та 436-2, із іспитовим терміном.
Чоловік поцікавився, чи можуть його доправити до територіального центру комплектування (зважаючи на те, що він перебуває у розшуку ТЦК) і мобілізувати.
"Судимість та нагляд в органі пробації не скасовують у разі Вашого розшуку обов'язку поліції доставити Вас до ТЦК для складання протоколу та винесення постанови про адмінвідповідальність", — запевнив громадянина адвокат Юрій Айвазян.
Як засудженому на умовний термін вирішити питання з розшуком
Інший юрист, Владислав Дерій, детальніше пояснив ситуацію із розшуком ТЦК засуджених громадян.
"Справа в тому, що Вас не мають права мобілізувати, але доставити до ТЦК та спробувати притягнути до адмінвідповідальності у вигляді штрафу — можуть", — наголосив юрист.
Дерій розповів, що треба зробити громадянину, якщо він перебуває у розшуку ТЦК.
"Щоб цього не сталося, потрібно дізнатися підстави розшуку та спробувати оскаржити його в досудовому порядку — шляхом надсилання до ТЦК заяви про закриття справи", — зазначив правник.
