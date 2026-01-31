Мобілізація засуджених - чи мобілізують умовно засуджених, чи накладуть штраф

Робота групи оповіщення ТЦК. Фото: "Четверта влада"

Умовний термін, якщо він отриманий за певні статті Кримінального кодексу, не дозволяє територіальному центру комплектування мобілізувати засудженого громадянина. Юристи пояснили, чи має при цьому ТЦК право штрафувати і оголошувати таких громадян у розшук.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Судимість, розшук і мобілізація

До юристів звернувся громадянин, який має судимість за статтями 114-1 та 436-2, із іспитовим терміном.

Чоловік поцікавився, чи можуть його доправити до територіального центру комплектування (зважаючи на те, що він перебуває у розшуку ТЦК) і мобілізувати.

"Судимість та нагляд в органі пробації не скасовують у разі Вашого розшуку обов'язку поліції доставити Вас до ТЦК для складання протоколу та винесення постанови про адмінвідповідальність", — запевнив громадянина адвокат Юрій Айвазян.

Як засудженому на умовний термін вирішити питання з розшуком

Інший юрист, Владислав Дерій, детальніше пояснив ситуацію із розшуком ТЦК засуджених громадян.

"Справа в тому, що Вас не мають права мобілізувати, але доставити до ТЦК та спробувати притягнути до адмінвідповідальності у вигляді штрафу — можуть", — наголосив юрист.

Дерій розповів, що треба зробити громадянину, якщо він перебуває у розшуку ТЦК.

"Щоб цього не сталося, потрібно дізнатися підстави розшуку та спробувати оскаржити його в досудовому порядку — шляхом надсилання до ТЦК заяви про закриття справи", — зазначив правник.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якою є процедура мобілізації засуджених громадян до ЗСУ.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можливою є мобілізація громадянина із непогашеною судимістю.