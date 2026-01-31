Мобилизация осужденных - мобилизуют ли условно осужденных, наложат ли штраф

Работа группы оповещения ТЦК. Фото: "Четверта влада"

Условный срок, если он получен за определенные статьи Уголовного кодекса, не позволяет территориальному центру комплектования мобилизовать осужденного гражданина. Юристы объяснили, имеет ли при этом ТЦК право штрафовать и объявлять таких граждан в розыск.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Реклама

Читайте также:

Судимость, розыск и мобилизация

К юристам обратился гражданин, имеющий судимость по статьям 114-1 и 436-2, с испытательным сроком.

Мужчина поинтересовался, могут ли его доставить в территориальный центр комплектования (учитывая то, что он находится в розыске ТЦК) и мобилизовать.

"Судимость и надзор в органе пробации не отменяют в случае Вашего розыска обязанности полиции доставить Вас в ТЦК для составления протокола и вынесения постановления об админответственности", — заверил гражданина адвокат Юрий Айвазян.

Как осужденному на условный срок решить вопрос с розыском

Другой юрист, Владислав Дерий, подробнее объяснил ситуацию с розыском ТЦК осужденных граждан.

"Дело в том, что Вас не имеют права мобилизовать, но доставить в ТЦК и попытаться привлечь к админответственности в виде штрафа — могут", — отметил юрист.

Дерий рассказал, что надо сделать гражданину, если он находится в розыске ТЦК.

"Чтобы этого не произошло, нужно узнать основания розыска и попытаться обжаловать его в досудебном порядке — путем направления в ТЦК заявления о закрытии дела", — отметил юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, какова процедура мобилизации осужденных граждан в ВСУ.

Добавим, мы сообщали о том, возможна ли мобилизация гражданина с непогашенной судимостью.