Інформування ТЦК - чи треба повідомляти про роботу за сумісництвом

Робота за сумісництвом — чи треба інформувати ТЦК
Якщо військовозобов’язаний громадянин влаштувався на роботу за сумісництвом, маючи основне місце роботи, він не має обов’язку повідомляти про це територіальному центру комплектування. Юристи пояснили, хто повинен повідомити про цей факт в ТЦК.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат В’ячеслав Кирда.
Повідомлення в ТЦК — чи має обов’язок працівник
Військовозобов’язані громадяни мають повідомляти територіальний центр комплектування про основні події у їхньому житті — скажімо, про народження дітей чи зміну місця проживання.
До юристів звернувся громадянин, який працює учителем на основній роботі, але нещодавно влаштувався ще і на роботу за сумісництвом.
Чоловік поцікавився, чи зобов’язаний він повідомити про це в територіальний центр комплектування.
"Ви не зобов'язані цього робити", — запевнив цього громадянина, коментуючи його ситуацію, адвокат В’ячеслав Кирда.
Хто мусить повідомити ТЦК
Разом з тим, підкреслив юрист, повідомити про такий факт у територіальний центр комплектування все ж необхідно.
Але це, зазначив Кирда, має зробити не сам працівник.
"Про Ваше працевлаштування має повідомляти безпосередньо новий роботодавець", — резюмував адвокат.
Таким чином, працівник не несе жодних зобов’язань та відповідальності за повідомлення в ТЦК про роботу за сумісництвом.
