Інформування ТЦК - чи треба повідомляти про роботу за сумісництвом

Працівники на підприємстві. Фото: "Чортків.City"

Якщо військовозобов’язаний громадянин влаштувався на роботу за сумісництвом, маючи основне місце роботи, він не має обов’язку повідомляти про це територіальному центру комплектування. Юристи пояснили, хто повинен повідомити про цей факт в ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат В’ячеслав Кирда.

Реклама

Читайте також:

Повідомлення в ТЦК — чи має обов’язок працівник

Військовозобов’язані громадяни мають повідомляти територіальний центр комплектування про основні події у їхньому житті — скажімо, про народження дітей чи зміну місця проживання.

До юристів звернувся громадянин, який працює учителем на основній роботі, але нещодавно влаштувався ще і на роботу за сумісництвом.

Чоловік поцікавився, чи зобов’язаний він повідомити про це в територіальний центр комплектування.

"Ви не зобов'язані цього робити", — запевнив цього громадянина, коментуючи його ситуацію, адвокат В’ячеслав Кирда.

Хто мусить повідомити ТЦК

Разом з тим, підкреслив юрист, повідомити про такий факт у територіальний центр комплектування все ж необхідно.

Але це, зазначив Кирда, має зробити не сам працівник.

"Про Ваше працевлаштування має повідомляти безпосередньо новий роботодавець", — резюмував адвокат.

Таким чином, працівник не несе жодних зобов’язань та відповідальності за повідомлення в ТЦК про роботу за сумісництвом.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, про які зміни військовозобов’язаний громадянин має повідомляли в ТЦК, щоб уникнути штрафу за порушення військового обліку.

Додамо, ми повідомляли про те, чи треба повідомляти в територіальний центр комплектування про факт купівлі нерухомості.