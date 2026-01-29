Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Робота за сумісництвом — чи треба інформувати ТЦК

Робота за сумісництвом — чи треба інформувати ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 00:30
Інформування ТЦК - чи треба повідомляти про роботу за сумісництвом
Працівники на підприємстві. Фото: "Чортків.City"

Якщо військовозобов’язаний громадянин влаштувався на роботу за сумісництвом, маючи основне місце роботи, він не має обов’язку повідомляти про це територіальному центру комплектування. Юристи пояснили, хто повинен повідомити про цей факт в ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат В’ячеслав Кирда.

Реклама
Читайте також:

Повідомлення в ТЦК — чи має обов’язок працівник

Військовозобов’язані громадяни мають повідомляти територіальний центр комплектування про основні події у їхньому житті — скажімо, про народження дітей чи зміну місця проживання.

До юристів звернувся громадянин, який працює учителем на основній роботі, але нещодавно влаштувався ще і на роботу за сумісництвом.

Чоловік поцікавився, чи зобов’язаний він повідомити про це в територіальний центр комплектування.

"Ви не зобов'язані цього робити", — запевнив цього громадянина, коментуючи його ситуацію, адвокат В’ячеслав Кирда.

Хто мусить повідомити ТЦК

Разом з тим, підкреслив юрист, повідомити про такий факт у територіальний центр комплектування все ж необхідно.

Але це, зазначив Кирда, має зробити не сам працівник.

"Про Ваше працевлаштування має повідомляти безпосередньо новий роботодавець", — резюмував адвокат.

Таким чином, працівник не несе жодних зобов’язань та відповідальності за повідомлення в ТЦК про роботу за сумісництвом.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, про які зміни військовозобов’язаний громадянин має повідомляли в ТЦК, щоб уникнути штрафу за порушення військового обліку.

Додамо, ми повідомляли про те, чи треба повідомляти в територіальний центр комплектування про факт купівлі нерухомості.

військовий облік повідомлення працівники ТЦК та СП роботодавці
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації